蔡英文解讀2018敗選原因：年改、同婚、內政　兩岸非核心議題

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時，針對2018年地方選舉大敗進行解讀，提出年金改革、分歧性議題的同婚，以及內政措施上未照顧弱勢者，為執政者帶來警訊，而兩岸的議題她認為不是核心議題，也不能以這次選舉結果，解釋對中國態度的改變。

CNN記者詢問蔡英文，在最近的選舉中，國民黨在地方選舉上大勝，您對此如何解讀？是否意味社會大眾不滿意國家或臺灣目前的方向？民眾傳達給您及您的執政團隊的訊息為何？

蔡英文表示，上一次的地方選舉，基本上是一個地方選舉，所以它主要選舉的焦點還是在內政的議題上面。她坦言，從2016年5月開始執政之後，很勇敢的去執行一些改革的方案，譬如說年金改革方案，因此讓受到影響的人累積了很多的不滿，而這個累積的情緒是有被擴散。

同時，在一些分歧性的議題上，蔡英文說，台灣的社會也產生了很多不同的意見，比如說同婚的議題，這些意見在臺灣的社會裡面，意見是分歧的，在選舉裡面就產生了一個很大的意見上的衝擊。

另外，蔡英文提到，還有一些內政上的措施，沒有去特別照顧到比較弱勢的人，這些議題造成在這一次的地方選舉上，人民覺得應該給執政者一個警示。

不過她也強調，在兩岸的議題上面，這一次是一個地方選舉，它不是一個核心的議題，也因此不能以這一次選舉的結果，來解釋成為對中國態度的改變。