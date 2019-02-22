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蔡英文不排除軍事衝突　若政治成本太高相信對岸不會貿然攻擊

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▲▼總統蔡英文於總統府發表迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時，談到有關中國大陸的武力威脅，強調沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性，並斷言如果政治成本太高，她相信中國的領導人不會貿然的進行攻擊。

CNN記者詢問蔡英文，她在2019的新年談話中特別提到，中國必須尊重台灣絕對不會放棄主權，曾否預見臺灣在什麼情況下可能和中國統一？

蔡英文表示，需要看一下現在整個國際的情勢跟台灣的情勢，面對的是一個越來越強大的中國，而且企圖心越來越強的中國，尤其是一個想成為世界霸權的中國。

蔡英文說，過去台灣是一個成功的例子，比如說在經濟、在民主的發展上、甚至在很多普世的價值，人權、自由等等的議題上，台灣都表現得很好，「我們做為臺灣人，也非常地自豪。」

蔡英文表示，經過了戰後好幾十年的努力，走到了今天，但是面對中國一天比一天的強大，企圖心也越來越強的情況下，來自中國的威脅也越來越大，在這種情況下，我們所面臨的挑戰，就是我們現在的這種獨立的生存、我們的安全、我們的經濟發展的繁榮、還有我們的民主，是不是可以持續地發展下去，對台灣來講這是一個最重要的議題。

蔡英文接著說，習近平主席在元旦次日的講話，讓台灣警覺到，台灣獨立生存的現況，有可能會被改變，因為他已經開始在談統一，他已經在談一國兩制，「對台灣人來說，這是一個很大的警訊，我們也必須在第一個時間，以很清楚的訊息，來傳達台灣人對一國兩制不能接受的態度。」

蔡英文也強調，中國的野心、中國的企圖心，不僅只於對台灣，它其實是對這個區域的每一個國家，甚至區域外的其他國家，他們都希望有一個可以控制、或者是影響的可能性，「所以當台灣面臨到中國的壓力的時候，這不單純只是臺灣的問題，還是區域其他國家、甚至區域外其他國家將來所共同要面對的問題。」 

CNN記者接著詢問，回到剛才您談到習近平，習近平曾說「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」，我們也看到他加強對台灣及台海軍演，這些威脅對您在台灣的政策與決策的影響為何？他的論調或中國的政策是否迫使您變得更強硬？

蔡英文表示，中國對台灣的軍事威脅確實是每一天都在增加的，事實上，它的軍事威脅不只限於對臺灣，對整個區域來說都是一個威脅。因為它對軍事的準備、軍事的能量，確實在這幾十年來是快速的增加，「這也讓我們開始警覺到，對於我們自身防衛的力量，必須持續地去強化。我們也必須重新去檢討我們的戰略，尤其是不對稱的戰爭的戰略的形成。」

蔡英文說，希望當面臨來自中國的武力威脅的時候，很多的周邊國家，或者是跟理念相同的國家，會一起來支援台灣，來守住台灣這個非常重要的，不論在安全或產業，或者是在民主自由的發展上一個非常重要的地方。

CNN記者追問，談到威脅，我們看到中國國家媒體若干權威人士大肆臆測很快會入侵臺灣，您對此感到憂心嗎？您認為中國國家媒體是在虛張聲勢，還是您認為台灣正面臨前所未有的生存危機？

蔡英文表示，沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性，所以要隨時把軍事準備都做到最充足的情況，但是軍事的行動，必須來自於正式的政治決策，所以我們在很多的政治思考，或者是政治的對應方案裡面，我們必須去增加中國對台採取武力的這個政治成本，「如果因為政治成本太高的話，我相信，中國的領導人也不會貿然的來進行這一個攻擊。」

CNN記者接著說：顯然北京正試圖從政經面向壓榨您及臺灣。航空公司、汽車製造商、成衣商，甚至您在加州光顧的麵包店都受到北京施壓。身為臺灣領導人，看到中國如此的行徑，您是否感到挫折沮喪？您將如何改變這種情形？

蔡英文認為，中國或許覺得他們做這些事情，會讓台灣人挫折感更深、會打擊台灣人的士氣，但事實上，如果看台灣的人民，在每一次這些事件發生的時候，其實大家都是很生氣、對中國的感覺，是越來越不好，「所以我想講的是，當中國做這些事情的時候，它在台灣的效果，其實是反效果的，並不是像他們所想的，他們做這些事情，能夠讓台灣人民退讓，並不是這個效果。」

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統府

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