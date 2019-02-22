影／ET專訪蔡英文寵物集團　CNN也看見了還特別問這一題

記者陶本和／台北報導

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧在今年農曆年前，率領採訪團隊深入總統官邸專訪總統蔡英文，一窺她與5隻寵物聚在一個空間的互動。在內容播出後，蔡英文也分享在自己的社群平台，就連「美國有線電視新聞網」（CNN）也看到了，在隨後的蔡英文專訪中，還特別問她關於寵物集團的事。

在農曆春節前，黃寶慧帶領採訪團隊前進總統官邸，一窺蔡英文與5隻寵物齊聚在一個空間互動，那最純粹的樣貌。起初，我們聽說蔡英文的貓咪對玩具不太感興趣，《ETtoday新聞雲》也特別準備了最新逗貓棒、貓草玩具等伴手禮，準備跟喵星人來個大挑戰。

在專訪內容播出之後，蔡英文也於個人臉書粉絲專頁、IG上分享；光是在蔡英文臉書上所分享的專訪影片，就獲超過4.5萬個讚、1660多則留言與2200多次分享，觀看數瞬間飆破68萬次。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率採訪團入官邸專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）。



「美國有線電視新聞網」（CNN）日前在專訪蔡英文時，也特別詢問她：「您的狗和貓透過整個競選活動、社交媒體，也變得很有知名度，身為愛好動物人士，整屋子的動物，包括3隻狗2隻貓對您的意義為何？」

蔡英文回答表示，其實她跟這些寵物互動的時候，當然心裡是很疼惜牠們的，也希望牠們可以過得更快樂，但是她也要透過貓跟狗的寵物，向社會大眾傳達一個訊息，「因為我的貓都是撿回來的貓、我的狗是退役的導盲犬。」

蔡英文強調，在社會上，很多人會選擇不去照顧牠們，但是她想證明一件事情，退休的狗，一樣很可愛、一樣讓人喜歡，街上撿來的貓，一樣可以跟你做心靈的交流，而且牠們很可能更聰明，都是值得我們去疼惜的。

蔡英文說，她很鼓勵，因為總統做了這樣的事情，也希望我們的社會大眾能跟我們一樣，去疼惜這些街上流浪的小動物，或者是這些曾經服役、而且年紀比較大的狗，我們可以多花心思來照顧牠們。

▼▼▼ETtoday專訪全文▼▼▼



獨／蔡英文寵物集團到齊！想想、阿才「喵」進門 3拉拉滿場飛



▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧率採訪團入官邸專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）。

