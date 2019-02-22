若有機會受邀到美國國會演說　蔡英文：將針對3大重點做考量

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時，針對美國參議員正醞釀邀請她至美國國會聯席會議演說演講問題，她強調會考量台灣本身利益、區域穩定與台美關係，做周全的考量。

談到台美關係，美國總統川普在2016當選總統後不久，史無前例接聽了蔡英文的祝賀電話，蔡英文表示，非常感謝有這個機會，可以跟美國的總統有一個直接通話的機會，這個是在川普總統剛當選的那一段時間，也希望透過這個電話，能夠向他表達恭賀之意，「我們當然也簡單的交換一下對雙方關係的想法，這通電話事實上是在我們跟美國斷了邦交之後，大概三、四十年後的第一次有一個總統對總統的電話。」

蔡英文強調，姑且不論電話的內容或者它的實質意義，但覺得有一個很重要的意義是存在，就是說它能夠把美國跟台灣之間的關係，在溝通層次上一定程度的提升，使得雙方的溝通可以更有效率，當層級提升的時候，雙方的關係可以改進、或者是推進的可能性就更大，所以很感謝這個機會，也覺得說這一次的通話讓台美之間的關係，雖然不是每一次都是總統對總統，但是把溝通的層次一定程度的提高。



對於CNN詢問川普是位非典型的美國總統，要如何因應現今美國將與大陸交涉列為優先議題，蔡英文表示，任何一個總統做決策的時候，他有多方面的考量，尤其是他自己本國利益的考量，川普總統一直強調的「美國優先」，相信也是這樣的一個考量。

蔡英文說，在處理對美國的關係或對其他國家的關係，其實以台灣身處的情境來看，在中國的壓力之下，很多事情處理的不確定性確實是比較高的，「我們也很習慣會去處理這些不確定性，讓這個不確定性不會根本地影響我們決策的模式。」



至於美國有一群參議員醞釀正式邀請蔡英文到國會聯席會議演說，如果眾議院議長正式向您提出邀請，蔡英文是否會接受的問題，蔡英文表示，這不是一個簡單的邀約和接受的問題，因為在發出這個邀約之前，美國一定會有它自身利益的考量跟整個政治情勢的評估；另外，從台灣的角度來看，假如有這個邀約，是不是會去接受，這件事情必須要從幾個角度來看。

蔡英文進一步指出，到華盛頓去演講，對台灣是不是有利？對台美關係是不是有利？對區域的和平穩定是不是有利？所以會做一個綜合的考量。

蔡英文說，如果真的有這個邀約的話，當然現在還是一個假設性的問題，但是如果有這個邀約的話，相信會很謹慎地來處理，「我再講一遍，我們會考慮到台灣本身的利益，也會考慮到區域的穩定，也會考慮到台灣跟美國的關係，希望能夠做一個很周全的考量。」

