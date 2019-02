IG暗示「參選2024美總統」　川普長子小唐納步上爸爸腳步？

▲小唐納(圖左)與爸爸感情融洽。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普的41歲長子小唐納(Donald Trump Jr)先前透過IG暗示,他可能會競選2024年總統,從他發布的限時狀態中,可看到有網友被問到未來潛在的共和黨候選人時,有人貼出他的名字。外界猜測,他打算進一步追隨父親腳步,踏入美國政治領域。

對於是否真的有意競選2024年總統,小唐納沒有做出其餘評論,身為5位孩子的父親,他2016年曾在共和黨全國代表大會發表談話,他有興趣競選紐約州州長。

小唐納與川普的關係緊密,他多次捍衛父親的政策,並攻擊民主黨人、記者與特別檢察官穆勒(Robert Mueller),後者負責調查俄羅斯2016年疑似干預美國大選並讓川普的選舉結果有利。

Donald Trump Jr thinks he might run for president in 2024 pic.twitter.com/YBkZAm23Ib