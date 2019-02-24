IG暗示「參選2024美總統」　川普長子小唐納步上爸爸腳步？

▲小唐納（圖左）與爸爸感情融洽。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普的41歲長子小唐納（Donald Trump Jr）先前透過IG暗示，他可能會競選2024年總統，從他發布的限時狀態中，可看到有網友被問到未來潛在的共和黨候選人時，有人貼出他的名字。外界猜測，他打算進一步追隨父親腳步，踏入美國政治領域。

對於是否真的有意競選2024年總統，小唐納沒有做出其餘評論，身為5位孩子的父親，他2016年曾在共和黨全國代表大會發表談話，他有興趣競選紐約州州長。

小唐納與川普的關係緊密，他多次捍衛父親的政策，並攻擊民主黨人、記者與特別檢察官穆勒（Robert Mueller），後者負責調查俄羅斯2016年疑似干預美國大選並讓川普的選舉結果有利。

Donald Trump Jr thinks he might run for president in 2024 pic.twitter.com/YBkZAm23Ib — Aaron Rupar (@atrupar) 2019年2月23日

現為川普集團受託人的小唐納，與其他手足共同經營該企業在全球的收購與開發項目。在電視實境節目《誰是接班人》（The Apprentice）中，川普曾是主持人，而小唐納則擔任顧問與評審。

川普多次在推特宣揚要蓋美墨邊境圍牆，15日甚至宣布進入國家緊急狀態。小唐納本月初則在IG發表限時動態指出，「你知道為何你能在動物園享受一整天嗎？因為圍牆有用。」此話也暗示移民與難民是動物，遭到猛烈抨擊。