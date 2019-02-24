參謀總長李喜明傳3月卸任　3上將擇1！王信龍呼聲最高

▲參謀總長李喜明。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

參謀總長李喜明將於7月1日屆齡退伍，不過外傳國安會已規劃他提前於3月1日轉任總統府戰略顧問；而參謀總長一職，可能由陸軍司令王信龍上將、海軍司令黃曙光上將、國防部副部長空軍沈一鳴上將三擇一。

據傳，李喜明已經著手規劃「漢光35號」演習的相關事宜，由於他將在7月1日屆齡退伍，因此這也被視為他最後一次驗證「不對稱作戰」想定，包括模擬共軍登錄作戰、國軍地面部隊應變、反制等戰術。

在人事安排方面，現任李喜明若卸任，依照慣例，同屬海軍的黃曙光會被排除，屬於空軍的沈一鳴接任呼聲高，但外傳他「另有任用」，因此是陸軍司令王信龍成為外界揣測呼聲最高的人選。

在陸軍人事安排方面，如果王信龍順利接任總長，司令一職可能由陸軍副總長兼執行官陳寶餘接掌，而海軍副總長蕭維民中將則可望晉升上將，接替其職務。

對此人事訊息，國防部24日中午嚴正聲明，國軍各項人事調整均依據「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」及「國軍重要軍職候選調任作業規定」，綜合考量職務任期及任務等因素，秉持公平、公正原則，依程序召開人評會，由委員共同評議後薦報，請媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及不實報導，影響外界視聽。