呂孫綾積極協調　促成台北港陸海空大操演

▲民進黨立委呂孫綾。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委呂孫綾積極協調國防部與海巡署合作，促成於3月23日在台北港一場「國防知性之旅暨敦親睦鄰開放參觀活動」。屆時將出動5艘艦艇泊岸供民眾登艦參觀，軍方也會動員海軍陸戰隊在港內實施操演，空軍幻象戰機也會進行衝場演出。

國防部在去年時，公布108年營區開放活動場次，分別於3月30日在台中新社龍翔營區航空602旅；9月28日在基隆威海營區131艦隊；10月8日花蓮空軍基地五聯隊；10月19日台南空軍基地一聯隊。

不過，呂孫綾近來與海巡署、國防部協調，希望能加開台北港參觀活動，她原本是外交及國防委員會立委，這會期轉至內政委員會，在業務範圍之下，兩部會也替她爭取的這項參觀營區活動給予支持。

在活動安排上，計畫出動3000噸級的宜蘭艦、1000噸的桃園艦，海軍則將動員康定級軍艦，搭配光六飛彈快艇、錦江級艦，進入台北港海巡基地碼頭泊靠，也會開放給民眾登艦參觀。

另外，也計畫動員陸軍專校戰鼓隊表演，同時擺設70餘個包括募兵宣傳在內的攤位，而港區裡面，還有陸戰隊快艇實施水上救援操演，背景則由水中爆破中隊搭配爆破場面；空軍方面，則是規劃動員幻象戰機編隊，進行衝場演出。

呂孫綾表示，位於新北市八里區的台北港，一直都被定位成基隆港輔助港的國際商港，但台北港的腹地比基隆港大5倍，又在國家政策的規畫之下，台北港從2009年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，2012年順利突破100萬TEU，2016年一舉正式超越基隆港，顯見台北港未來發展的無窮潛力。

此外，呂孫綾強調，海巡台北港基地在2016年完工啟用，是北部地區機動海巡隊的駐地，大幅提升台灣北方及東方海域巡護能量。在在都顯示，台北港無論是貨物吞吐量、及救難巡護功能上，都屬於國家未來發展的重要策略之一，所以台北港未來在各項表現上，將會隨著國家戰略性政策的強化，而更加亮眼。

呂孫綾指出，在2016年就任立委之後，進入外交與國防委員會服務，認知到台北港未來必須要繼續發展，更需要肩負起北台灣各項安全的功能。當時，就針對台北港未來的方向，不斷向國防部、海巡署、交通部、經濟部、及台灣港務中心提出質詢，如何提升台北港國際能見度，並藉由優秀的港埠條件，讓八里、淡水、北海岸、甚至全台灣，能夠感受到台北港未來無窮的發展潛力，進而提升光榮感。

呂孫綾強調，當時希望藉由台北港海巡基地作為活動地點，並且邀請國軍的軍艦靠泊與裝備陳列展示，讓整個活動內容能夠更為多元充實。終於在2017年6月成功爭取到台北港開港以來歷史的第一次，將軍艦與裝備在台北港展示，將活動範圍由海巡基地、延伸到港務公司的行政大樓，內容包含國軍與海巡艦艇、軍事裝備展示、還陳列台北港的沿革史，希望透過這樣一個跨部會的活動，讓民眾能與政府近距離接觸。