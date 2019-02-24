蔡英文上CNN談「陸軍事威脅」　俠客島嗆：你清醒一點！

▲蔡英文表示，她會專注在提升台灣自身的防禦能力。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

蔡英文總統19日在接受CNN專訪時指出，大陸所構成的軍事威脅每天都在增長，並希望其他國家一起對抗。人民日報海外版「俠客島」認為，此舉是綠營為了挽救低迷民調，來渲染軍事威脅，「蔡英文你清醒一點。」此外，俠客島指出，大陸對台政策一直沒有變，即「中國人不打中國人。」

總統蔡英文近日接受CNN專訪指出，將競選2020年總統大選。她還表示，中國大陸所構成的軍事威脅每天都在增長，並警告亞洲各國，「今天這件事發生在台灣，人們應該問下一個輪到誰？任何亞洲國家只要不願服從中國大陸，就會面臨相同的軍事威脅。」

對於假設兩岸開戰是否希望美國介入的問題，蔡英文回答，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來，對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」

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▼蔡英文將在2020年競選連任，「我已經準備好了」。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，俠客島指出，自九合一選舉過後，民進黨當局開啟了「極端」模式，左批「九二共識」，右打「一國兩制」，外擋「和平協議」，內阻退休政務人員訪大陸，蔡英文在這次受訪時更是拼了，不遺餘力渲染「大陸軍事威脅」。

俠客島表示，「大陸打壓」是民進黨用了20多年的老招數，「臉皮撕破，偽裝放下，民進黨最終還是宿命般的回到了對抗大陸的老路上。」

▲ET民調中，蔡英文支持度為16%，低於柯文哲、韓國瑜和朱立倫。

對於蔡英文在預測「2020年大選」的民調低迷，俠客島表示，為了讓深綠基本盤回歸，明知炒作「統獨」是引鴆止渴、鋌而走險，蔡英文也要乾了這杯毒藥，「火燒眉毛，且顧眼前，先搶出線權，將來會不會輸得更慘，將來再說。」

俠客島稱，蔡英文污蔑大陸、挑撥大陸和全世界關係的言論，其實不值一駁，但不把其中毛病指出來，簡直讓人如鯁在喉，「不錯，是有人感受到了『威脅』，但不是台灣，更不是全世界，而是民進黨和綠營。」

對於是否會「武統」，俠客島表示，「中國人不打中國人」，大陸方面的對台政策一直沒有變，就是盡最大力量推動兩岸和平發展，致力和平統一；大陸希望兩岸永遠不要兵戎相見，大家和和氣氣攜手發展，有商有量拿出雙方都滿意的和平統一方案，最終達致國家統一。

俠客島強調，台海發生戰爭的唯一可能，就是綠營做出極端行為，突破《反分裂國家法》底線，逼迫大陸不得不出手；大陸不承諾放棄使用武力，所針對的只是「台獨」分裂勢力，而絕非台灣人民，如果民進黨不堅持「台獨」路線，不挑釁滋事，怎會這麼如坐針氈惶惶不可終日？

▼中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》呼籲兩岸展開民主協商。（圖／記者周書羽攝、新華社）

俠客島表示，台海和平最大的威脅、台灣發展最大的威脅，不是蔡英文口中所說的大陸，而恰是民進黨本身頑固堅持的「台獨」路線和其不斷挑釁大陸、升高兩岸對抗的作為；民進黨搞砸兩岸關係，島內施政又是一團糟，才會造成今天民怨沸騰的局面，才會造成自己支持度崩盤。

俠客島指出，民進黨事到如今想禍水東引拉大陸來墊背，用煽動仇恨、恐懼的老招來固票，無疑是太低估了台灣民眾的智商。

俠客島說，至於挑動全亞洲乃至整個世界對抗大陸，這盤棋實在太大，「『給我一根棍子，我就能撬動整個地球』的幻想，某些人還是省省得好，尤其是沒資格當棋手的人。」