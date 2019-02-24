辣台妹也愛看動畫　蔡英文：最喜歡《冰原歷險記》的喜德！





▲蔡英文和興華國小同學們共同完成的動畫處女作。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前參訪雲林麥寮興華國小，與師生們一同觀賞在韓國勇奪「釜山國際兒童暨青少年影展」首獎的學童自製動畫片《糖果工廠的秘密》，並承諾會把影片放在臉書上供大家觀賞。蔡英文也在24日兌現承諾，除了大讚「真的很好看」之外，還透露自己也愛看動畫，尤其最愛《冰原歷險記》的喜德。

釜山國際兒童暨青少年影展（BIKY）是韓國最負盛名的兒童影展，去年7月11日至17日甫於釜山舉行，《糖果工廠的秘密》入圍競賽單元「READY~ ACTION! 15」，並獲得該組首獎以及觀眾票選獎。《糖果工廠的秘密》以雲林在地花生、西瓜和熊當故事主角，描述經濟工業發展下，人與土地和環境的關係，製作過程中，總共拍攝了6000多張照片，再串接成動畫，呈現台灣環境議題。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文19日下午到學生數僅45人的雲林縣麥寮鄉興華國小參訪時，和師生一起觀賞《糖果工廠的秘密》。當時蔡英文說，「糖果工廠的秘密」影片的成功來自於全校師生的想像力，以及大家共同努力，成就這件了不起的事，這個影片的結論很好，大家可以有不同的意見，但還是要團結合作，共同面對及解決問題。

而蔡英文也在24日分享影片，並且形容他們是「世界級的動畫團隊」。蔡英文說，「麥寮興華國小的小小導演、小小攝影和小小編劇們，大家一起拍攝《糖果工廠的秘密》動畫。一格一格的製作，不僅呈現了自己土地的故事，也用他們的觀點說故事，真的很好看。」

蔡英文透露，自己也喜歡看動畫，最愛冰原歷險記的喜德，但是她不大知道動畫怎麼拍的。麥寮國小的「蔡導」帶著她完成一格一格的煙火動畫，也讓自己的角色跟蔡想想、蔡阿才與電影主角西瓜太郎、土豆同台，請大家欣賞她和興華國小同學們共同完成的動畫處女作。