▲桃園南區扶輪社捐贈冰箱，提供社區關懷據點食材保存。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供社區關懷據點食材的保存，桃園南區扶輪社22日捐贈8台3門商用冰箱給市內8處社區照顧關懷據點，由市長鄭文燦代表接受。國際扶輪社3502地區總監沈文灶指出，捐贈活動主要是落實國際扶輪社2018-19年度主題「成為勵志領導者」（Be The Inspiration）的最佳示範；並打造關懷據點成為社區的大廚房，讓長者享受更健康生活。

市長鄭文燦說，南區扶輪社捐贈8台3門商用冰箱，給桃園區大檜溪社區發展協會、汴洲社區發展協會、西埔社區發展協會、明聖社區發展協會、小檜溪社區發展協會、新埔社區發展協會、龍岡社區發展協會及1處愛心惜食供應站等8處社區照顧關懷據點，展現帶動社會進步的力量，也是國際扶輪社年度主題的最佳示範。

▲▼桃園南區扶輪社捐贈冰箱，提供社區關懷據點食材保存。（圖／桃園市政府提供）



而目前，社會局積極推動安家實物銀行制度，曾與全聯實業股份有限公司合作推動優食計畫，將市內全聯福利中心未逾期的生鮮食物，由媒合之老人社區關懷據點等單位自領煮食，減少食物浪費；另各區產銷班或傳統市場也會將農產品送至各關懷據點，增加每星期供餐服務的時間。因此，今天冰箱的捐贈，將讓關懷據點的食材保存獲得更大的改善。

鄭文燦也表示，市府持續建置關懷據點並辦理多項服務，打造關懷據點成為社區中的大客廳、大廚房，讓長者在關懷據點獲得健康、活力，並減少失智、失能的情形。截至今年年2月止，市內已建置184處C級巷弄長照站、241處社區照顧關懷據點，未來將持續提升各據點設備，增加服務能量與品質，讓長者在退休後能享受一個健康、快樂的生活。