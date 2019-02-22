228連假搭乘公共運輸享優惠　使用「幸福公路APP」最聰明

▲自行開車者亦能下載公路總局於今年年初最新推出的「幸福公路APP」，讓用路人能隨時掌握最新路況資訊，據以調整行車路線，讓行程變得更有效率。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年228連續假期共4日，自2月28日至3月3日止，228連續假期將持續辦理「國道客運票價優惠及公共輸轉乘措施」，預計實施期間為108年2月27日0時起至108年3月3日24時止。

公路總局指出，228年假因緊鄰春節連續假期後兩週，預估返鄉旅次比例低，惟大家出遊旅次仍預計增加，籲請駕駛朋友務必充分休息後再開車或騎車，避免疲勞駕駛，也提醒民眾善加利用大眾運輸享優惠。



為紓解國道交通壅塞，鼓勵大眾多加使用各項公共運輸作為返鄉或觀光的交通工具，108年228連續假期將持續辦理「國道客運票價優惠及公共輸轉乘措施」，預計實施期間為108年2月27日0時起至108年3月3日24時止，優惠內容如下：一、40條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠。二、14家86條國道客運路線平均85折票價優惠。三、凡使用電子票證搭乘國道客運、臺鐵及高鐵搭乘國道客運路線後，於10小時內轉乘在地市區或公路客運享1段票（或基本里程）免費；另如持紙票搭乘者，可於各場站使用電子票證於場站過卡機進行過卡，後續再使用電子票證轉乘亦可享有優惠。（每日轉乘優惠次數不限，惟每次優惠須搭配搭乘1趟國道客運路線。）

歡迎民眾多多使用公共運輸工具，班次時間、預估到站時間可使用手機App「i_Bus」查詢很easy；自行開車者亦能下載公路總局於今年年初最新推出的「幸福公路APP」，讓用路人能隨時掌握最新路況資訊，據以調整行車路線，讓行程變得更有效率。