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開發人員都笑了　蘋果新計畫輕鬆整合iPhone、Mac應用程式

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▲▼蘋果設備,iPad,Mac。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果預計在2021年前讓開發人員一次創建出能在iPhone、iPad和Mac電腦上都能運行的應用程式。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

科技中心／綜合報導

蘋果想讓軟體編程人員能更輕鬆地為蘋果主要設備編寫工具、遊戲及其它應用程式，藉以鼓勵應用程式開發並提高營收。

彭博引述知情人士報導，這項複雜的計劃代號為「Marzipan」，目標是在2021年前讓開發人員一次創建出能在iPhone、iPad和Mac電腦上都能運行的應用程式。此舉有望能刺激新軟體的開發，從而提高蘋果設備的功用。

每個應用程式都有機會為蘋果添增新一筆收入，因為這會減少很多應用程式相關的採購和訂閱。該公司以將其服務部門定位為主要增長領域，據彭博先前的報導，蘋果計畫將於3月底宣布2項新服務，包括付費的Apple News訂閱服務及原創影音內容。

蘋果預計於今年下半年讓開發人員透過一個新的軟體開發工具將iPad應用程式移植到Mac電腦上，該軟體開發工具最早將會在蘋果6月份的開發者大會上發布，據知情人士的說法，開發人員仍須向蘋果的iOS及Mac App Stores提交不同版本的應用程式，但芯工具意味著他們無須再重復編寫底層代碼。

蘋果將在2020年將這款開發工具擴展至iPhone，以便使iPhone的應用程式以相同的方式轉換為Mac的應用程式。蘋果工程師認為這相當具有挑戰性，因為iPhone的螢幕較Mac小
得多。

到了2021年，開發人員將能夠使iPhone、iPad及Mac的應用程式合併為一個應用程式。這意味著開發人員無須再將他們的應用程式提交至不同設備上的App Stores，人們也可直接從Mac電腦下載iOS應用程式，有效地將App Stores整合。知情人士指出，這些計畫並沒有固定，不排除調整的可能。蘋果發言人則不予置評。

Marzipan計畫最直接的好處就是讓數百萬位蘋果裝置軟體開發人員的生活變得更加輕鬆。舉例來說，今年底Netflix將能透過轉換其iPad上的應用程式，更輕鬆地提供Mac應用程式觀看影片。到了2021年，曾放棄Mac的推特也可以為蘋果使用者發布新的應用程式。

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關鍵字：蘋果,應用程式,iPhone,iPad,App,Mac

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