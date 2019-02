「藍鯨」翻版！凸眼裂嘴女露詭異微笑　7歲童：Momo會在睡覺時殺了你

▲自殺遊戲「Momo挑戰」。(圖/翻攝自Twitter/@Daily_Star)



在俄羅斯青少年間流傳的自殺遊戲「藍鯨」,在該國造成130名青少年自殺身亡,如今更有翻版「Momo挑戰」在網路上迅速流傳。該遊戲透過通訊軟體WhatsAPP傳遞,會有一名凸眼裂嘴、頭髮稀疏、皮膚蒼白的恐怖女孩「Momo」從螢幕中跳出,慫恿玩家進行自殺挑戰。先前這個遊戲僅在美洲流傳,如今已經有英國玩家收到遊戲訊息,且玩家年齡僅7歲,他告訴學校同學,「Momo會在睡夢中殺了你!」

