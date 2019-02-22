「藍鯨」翻版！凸眼裂嘴女露詭異微笑　7歲童：Momo會在睡覺時殺了你

▲自殺遊戲「Momo挑戰」。（圖／翻攝自Twitter／@Daily_Star）



國際中心／綜合報導

在俄羅斯青少年間流傳的自殺遊戲「藍鯨」，在該國造成130名青少年自殺身亡，如今更有翻版「Momo挑戰」在網路上迅速流傳。該遊戲透過通訊軟體WhatsAPP傳遞，會有一名凸眼裂嘴、頭髮稀疏、皮膚蒼白的恐怖女孩「Momo」從螢幕中跳出，慫恿玩家進行自殺挑戰。先前這個遊戲僅在美洲流傳，如今已經有英國玩家收到遊戲訊息，且玩家年齡僅7歲，他告訴學校同學，「Momo會在睡夢中殺了你！」

Parents warned over horrifying new Momo challenge which encourages children to harm themselves https://t.co/RH4ZvR0nBC pic.twitter.com/8vtawUkmXq — WalesOnline (@WalesOnline) 2019年2月21日

Momo challenge: Το viral παιχνίδι που ωθεί νέους στην αυτοκτονία και μοιράζει κατάρες https://t.co/YbcrMn4YXq pic.twitter.com/gMj5ItoQiI — HuffPost Greece (@HuffPostGreece) 2019年2月21日

根據這位男童的母親表示，她接獲老師的通知，說她兒子在校內恐嚇其他孩童，「Momo晚上會進去你們的房間，趁睡覺的時候把你們殺死。」隨後男童向母親承認，是校內有其他人要他看「Momo挑戰」的影片。影片中Momo要求這名男童告訴所有人，「要害怕Momo」，不然就會殺死他，在Momo的威脅下只好到學校散佈這個消息。後來男童母親在鎮上的粉絲專頁中，警告所有孩童家長要注意上網安全，避免這類訊息不斷流傳。

先前就曾有一名15歲男孩，疑似受到Momo的影響，在自家院子裡用電鋸，鋸掉了自己的頭。同時，也有一名12歲的阿根廷女童因這款遊戲上吊自殺。網路犯罪專家警告，雖然它主要藉由WhatsApp散播，但網路遊戲「當個創世神」（Minecraft）等遊戲軟體，使得傳播速度加快，年齡層也下降至低年級學童。

