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11大電商狂祭海量好康迎開工　上班族快看優惠懶人包

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網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲電商業者在開工日祭出各種好康優惠，讓上班族開工不憂鬱。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

春節9天連假結束了，餐飲、超商在開工日的今天推出買一送一優惠，而11大電商也特別祭出海量好康、促銷折扣，甚至是人人有獎的開工紅包，療癒廣大上班族的鬱悶心情，同時搶攻年後首波開工商機。

東森購物
2/11～2/18祭出「豬事圓滿享好運」，除精選iPhone 8 64GB、華碩 VivoBook S410UA 14吋FHD窄邊框i5效能筆電（金屬灰）、SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g限量加大版等大牌瘋搶商品促銷，活動期間強打多重回饋，使用街口支付可享現金回饋最高100%，單筆最高上限為8,888元，另外還有2%街口幣；單筆消費滿2,000元登記送400東森幣、累積消費滿3,000元登記送200元東森提貨券，累積消費滿8,888元且滿3件登記送500元東森提貨券。此外，刷卡則有最高10%回饋。

網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲東森購物開工限定活動，強打消費送多重回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網
2/11～2/13推出「發燒日50% OFF」活動，祭出多項超級強牌商品5折起，像是開工迎新春彩妝保養品Kiehl’s熱銷新年限量版、媚比琳紐約時裝周無敵底妝組；以及迎新鞋包服飾，如阿瘦集團全真皮都會時尚百搭低跟平底鞋、GUCCI全球熱銷包款等，再加碼千萬紅包刮刮樂、滿額加價購、消費抽豪禮等好康，包括每日7個時段開放搶紅包，有機會抽中紅利金、最高666折價券，9:10、13:10、21:10再加碼抽999紅利金；單筆消費滿1,000元可加價購買THE BODY SHOP玫瑰嫩膚禮盒；消費不限金額可登記抽萬元好禮。

蝦皮購物
2/11～2/14推出「康是美超級品牌日」，指定面膜買一送一再享85折、開架彩妝下殺72折，巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液6件組，原價1,794元，特價799元；洗顏專科超微米潔顏乳/保濕專科特潤乳霜組合優惠價388元；珂潤、Dr.Wu、肌研、碧菲絲特等藥妝熱門洗卸商品精選42折起。活動期間，下單不限金額將有機會抽中3,000元折價券之外，關注「康是美旗艦店」即可獲得滿100元折50元折扣碼，「蝦轉拚大禮」轉盤遊戲也將再登場，獎項包括最低1折券、滿200元最高折100元優惠券等。

樂天市場
迎接新春開工推出多重好康，3C好省日即日起至2/26止，於每周一、二指定店家消費點數最高23%回饋，家電排行榜必敗指南8折起；新年好感生活特企精選心動小物8折起，至2/12止。此外，手機App會員限定優惠券消費滿1,000元現折100元，至2/28止。

PChome24h購物
主打天天精選數百件人氣熱銷商品推出瘋殺特賣，包含iPhone X 256G原價41,500元、限時狂降萬元特價30,999元；三多防彈MCT咖啡激殺39折；羅技無線鍵盤滑鼠組開工大吉價589元；伯朗、西雅圖等精選濾掛咖啡買一送一；象印不銹鋼真空保溫杯買大送小等眾多開工優惠。2/15前還有抽福袋拿好康活動，有機會抽到COACH手拿包999元起、品牌防盜後背包999元起；名店麻辣鍋底下殺5折等驚喜促銷方案，App消費滿490元再抽市價9,900元德國WMF鑄鐵炒鍋。

同時，針對開工、開學季、西洋情人節等各式採購需求，全站也推出最低下殺1折起促銷活動，配合32大銀行分期零利率、最高可分30期，刷PChome Prime聯名卡最高享14%回饋，累積消費滿888元，還有機會抽中市價2,095元小米福袋組。

網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲iPhone X 256G限時狂降萬元，特價30,999元。（圖／PChome24h購物提供）

生活市集、好吃市集
即日起推出「開工應援團」專區，各式3C家電、咖啡飲品等最低下殺1.5折，其中，生活市集有一日限定直播特賣，祭出超殺破盤價商品「日本熱銷吸水珪藻土地墊」，凡於生活市集粉絲專頁、App直播期間2/11PM晚間7:30～8:00下單購買，原價單塊1,090元，購買最大組數平均單塊只要不到134元，狂殺12折，另加碼再抽開工紅包7-11禮券200元，直播期間留言互動可再抽驚喜好禮。

網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲日本熱銷吸水珪藻土地墊，任14入加贈強力無痕掛勾x3，原價15,260元，特價1,870元，平均每入不到134元。（圖／生活市集提供）

博客來
針對農曆春節規劃的「豬事大吉年後收心操」，將持續至2/28，除參展商品3折起，2/11當天有多項一日限定好康優惠，像是MUJI無印良品結帳滿666元再88折、樂高品牌日下殺79折起，以及App才有的新春紅包大放送，手機登入活動網頁即可運測新春運勢之外，還有機會獲得25元、50元或100元E-Coupon。

另有期間限定活動，2/11～2/13電子書漫畫、輕小說滿299再9折，開工大吉優惠加碼《攻心談判聖經》、《看新聞，買飆股》只要66元，熱門漫畫、輕小說全面5折起，日本原生漫畫15元即入手。2/11～2/15家居生活結帳滿888元送100點購物金。2/11～2/13美食滿888元送100點購物金。

松果購物
全站推出「開工小確幸」活動專區，超過15萬件商品全面特價再92折起，並同步推出開學季精選商品下殺3折起，藉此帶動行動電源、懶人桌、伸縮書架、單人床墊等商品銷量，另因應年後首波買氣，再祭民生用品抗漲價，包括衛生紙、紙巾、尿布、衛生棉等，專區內消費單筆滿500元即回饋100。

網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲小米行動電源 20000 mah贈果凍套，原價899元，特價704元。（圖／松果購物提供）

愛合購
2/11開工日當天，於站內兩個主要頻道「團購嚴選」及「大合購」推出1日限定回饋活動，團購嚴選頻道主打「開工團起來」專區，專區內商品輸入指定折扣碼皆再打89折，此外，凡於團購嚴選頻道下單付款完成，滿800元即送100元ihergo紅利，每位會員帳號限領一次；大合購頻道則是在開工日當天完成開團，並於3月中前下單付款完成即可獲得100元ihergo紅利，ihergo紅利1元等於現金1元，可於消費折抵使用。

網購搶攻開工商機（圖／業者提供）

▲為緩解開工憂鬱，愛合購發現療癒的甜點蛋糕、抽屜零食以及辦公室小物成為近日熱搜商品。（圖／愛合購提供）

friDay購物
2/11～2/15推出「開工抽紅包，百抽百中人人有獎」，會員登入後即可參與領取紅包，每天限參加一次，獎項內容包括皇家東方泰SPA會館精油SPA含全身去角質120分鐘、饗食天堂平日下午茶自助美饌券、金石堂禮券300元、friDay購物 100 f幣等；活動期間內領取開工紅包結束後，點選分享至Facebook或LINE分享於社群中，每組會員帳號即贈送1張88元折價券，立即匯入至會員帳戶中。

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