網購搶好康旅遊票券、飯店餐券　趁228連假前買起來才划算

▲金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

228連續假期即將到來，網購業者觀察許多消費者轉往選擇國內旅遊，因此近期吃喝玩樂票券買氣特別好，其中以「家庭親子渡假飯店」、「超人氣五星餐券」、「放鬆SPA美容券」3大類別最受青睞；東森購物網、momo購物網近期主打一連串好康旅遊票券優惠，搶攻春節最後一波旅遊商機。

東森購物表示，消費者除了選購比市價便宜的旅遊票券，溫泉券也是限時搶購的搶手貨，觀察目前站上熱銷票券，像是九族文化村門票雙人券2張，較原價1,700元省了近401元；金山唯一八煙溫泉會館泡湯券，下殺不到300元；日月潭櫻花綻放，賞櫻花再搭配日月行館下午茶每人便宜450元。

此外，即日起至2/27止，凡於東森購物網購買指定活動專頁「金豬報喜買旅遊送雙人看電影」旅遊商品，單次消費累積滿1萬元（含）以上，即送2張電影票，其中推薦花蓮理想大地，住2晚8,999元，當月壽星入住加碼升等至21坪套房，搭配行銷活動，購買2項輕鬆達到門檻。而消費累積訂單滿3萬元（含）以上，前30名登錄成功者送888東森幣，另有無敵神券好禮大方送，會員登入就送800元旅遊折價券，每人限得一次。

momo購物網觀察站上近來超夯的票券商品，美食餐券開紅盤，其中以五星飯店最熱銷，君悅凱菲屋、台北喜來登12廚、寒舍艾美酒店探索廚房、美福大飯店彩匯自助餐、君品酒店雲軒西餐廳為5大人氣王，王品旗下系列餐廳也有不錯表現。SPA按摩券銷售也飆升2倍，買氣最旺的為紓壓泰式按摩與美體相關課程。

▲台北君品酒店6F雲軒2人假日自助式吃到飽下午茶餐券，折扣價1,550元。（圖／momo購物網提供）

看好228連假將掀起國內旅遊熱潮，尤其不少家長會趁此時帶小朋友外出「放電」，全台各大飯店紛紛推出適合家庭親子的配套方案吸客，從房型升等、針對小朋友推出的休閒空間、適合親子的遊樂設施、主題式套房都成為主打的賣點，momo購物網鎖定搶攻親子旅遊市場，即日起推出多種親子旅遊相關商品下殺85折起優惠，推薦像是台南和逸飯店主打500坪超大戶外親子休閒天地，以及室外百坪賽車場；大溪笠復威斯汀度假酒店頂級渡假，則有特別針對13歲以下兒童提供眾多服務設施。

▲台南和逸升等房四人房二日雙平（升等四人房/加12歲2位免費），折扣價2,999元。（圖／momo購物網提供）