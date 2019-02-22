國民黨總統初選機制挨轟　吳敦義：不要批評我量身定制

▲吳敦義主動出示資料，表示總統初選黨內機制都曾經用過民調跟黨員投票的比例。 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨主席吳敦義面對記者採訪，主動拿出一份資料來強力回擊有人質疑國民黨這次總統初選規則，究竟是要透過民調或是全黨員投票來產生，吳敦義說：「不要老是批評說，好像我就是量身定制，沒這個事啦，我都還沒決定選或不選」。

吳敦義強調自己現在是在制定一個合理的初選機制，50％對50％或是30%對70%也都有過，只是當時候一人登記，所以沒有真正的使用過，表示國民黨會很審慎、公正，「絕對不會為自己量身定制，請大家放心」。

▲吳敦義主動出示資料，表示總統初選黨內機制都曾經用過民調跟黨員投票的比例。 。（圖／記者吳奕靖攝）

談到國民黨的初選規則，其實吳敦義沒有等到記者詢問，反而是自己在採訪過程當中來主動澄清，表示對於黨內初選的機制只要接受到建議就會轉給智庫，而且還拿出了一份資料來表示國民黨，在民國93年的時候，黨內初選是採取黨員投票以及民調各佔50%、另外在民國97年的時候，黨內初選機制是採用黨員投票30%以及民調70％，只是當時只有連戰、馬英九一人來競選，所以才沒有採用。

所以到底是要黨員投票或是民意調查佔多少的比重，吳敦義說當然有見仁見智的看法，但是身為黨主席會接受各方面建議後再轉給智庫去分析研究，應該會在下個禮拜就會有答案了。

▲吳敦義主動出示資料，表示總統初選黨內機制都曾經用過民調跟黨員投票的比例。 。（圖／記者吳奕靖攝）