打臉王金平「徵召說」假議題　吳敦義：不是假議題，要非常慎重

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

之前國民黨主席曾經說過不排除會「徵召」高雄市長韓國瑜競選總統，不過已經有參選意願的前立法院長王金平質疑徵召說根本就是假議題，吳敦義嚴正否認說：「徵召不是假議題，但要非常慎重、非常慎重才行，不能隨便徵召」。

吳敦義進一步說明，徵召涉及到對方當事人意願，還是有比較高的當選機率，這些都是必須考慮的環節，吳敦義表示：「任何一個政黨的提名人，能夠最強、最沒有後遺症、最沒有風險以及最有機會當選，這是最基本的條件」。

吳敦義隨後又舉了縣市議長的例子，像是現在19個議長是國民黨，只有兩個是民進黨，而且還舉出電視媒體民調結果來強調，國民黨獲得選民滿意度41％，反觀民進黨只有19％，所以吳敦義認為國民黨一點一滴的努力，都有被民眾看在眼裡，所以會受到鼓舞，會以「更謹慎、更認真、更打拼」來期許15個勝選縣市都能兌現競選諾言，以積極的政績來回應民眾對我們的期待與支持。

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這一段話似乎也意味再回應高雄市長韓國瑜20日回應徵召說時，當時面有難色的韓國瑜表示可能是台北中央或是政治菁英非常重視2020，但是對於南台灣的部分，韓國瑜強調：「南台灣的鄉親特別重視經濟發展，所以這些台北的菁英份子，不妨來高雄傾聽一下民意」。