　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打臉王金平「徵召說」假議題　吳敦義：不是假議題，要非常慎重

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

之前國民黨主席曾經說過不排除會「徵召」高雄市長韓國瑜競選總統，不過已經有參選意願的前立法院長王金平質疑徵召說根本就是假議題，吳敦義嚴正否認說：「徵召不是假議題，但要非常慎重、非常慎重才行，不能隨便徵召」。

吳敦義進一步說明，徵召涉及到對方當事人意願，還是有比較高的當選機率，這些都是必須考慮的環節，吳敦義表示：「任何一個政黨的提名人，能夠最強、最沒有後遺症、最沒有風險以及最有機會當選，這是最基本的條件」。

吳敦義隨後又舉了縣市議長的例子，像是現在19個議長是國民黨，只有兩個是民進黨，而且還舉出電視媒體民調結果來強調，國民黨獲得選民滿意度41％，反觀民進黨只有19％，所以吳敦義認為國民黨一點一滴的努力，都有被民眾看在眼裡，所以會受到鼓舞，會以「更謹慎、更認真、更打拼」來期許15個勝選縣市都能兌現競選諾言，以積極的政績來回應民眾對我們的期待與支持。

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳敦義表示徵召不是假議題，但會傾聽地方民意 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這一段話似乎也意味再回應高雄市長韓國瑜20日回應徵召說時，當時面有難色的韓國瑜表示可能是台北中央或是政治菁英非常重視2020，但是對於南台灣的部分，韓國瑜強調：「南台灣的鄉親特別重視經濟發展，所以這些台北的菁英份子，不妨來高雄傾聽一下民意」。

ET快訊
海邊撿到黑洞木！網嗨「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰

關鍵字：吳敦義,徵召,韓國瑜,總統,民調,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

影／「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

影／1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

影／美女立委陳瑩推原住民傳統　把玩彈弓嬌嗔「好硬、好厲害」

訪美為2020鋪路？　鄭文燦：上次訪問完我還是選市長

影／王金平說心靈相通韓國瑜　吳敦義：不能講通也不能講不通

影／侯友宜狂推深澳生態旅遊　盼台電釋出原電廠用地

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

影／美女立委陳瑩推原住民傳統　把玩彈弓嬌嗔「好硬、好厲害」

訪美為2020鋪路？　鄭文燦：上次訪問完我還是選市長

影／王金平說心靈相通韓國瑜　吳敦義：不能講通也不能講不通

影／侯友宜狂推深澳生態旅遊　盼台電釋出原電廠用地

影／何時鬆口選總統　吳敦義：時間還早！四月「不早不晚」

政大蔣公銅像被砍馬腳　促轉會：可理解但深感遺憾

回應「土包子」批評　韓國瑜：我當頭來辦個包子大賽

駁和平協議＝投降協議　蔡正元：蔡英文是不唸書的包子

打臉王金平「徵召說」假議題　吳敦義：不是假議題，要非常慎重

西高地白梗廁所「吃把費」　網笑：你媽在後面很火...

格芯與Dolphin Integration研發ABB套件　第2季推出

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司法天秤

星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事大吉

擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

開學了！幫孩子保單健檢　上高中前首重住院醫療

私刑正義黑夜橫行　中壢無良色醫診所遭蛋洗砸車

蔡英文：台灣不缺電　2年後也不缺電

骨刺「夾擊」旋轉肌破裂　微創肩旋轉肌縫合術輕鬆搞定

「被我摸過就離不開我」！喬奶女王神手戰雙峰　主播女星搶上門

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

苦苓咄咄逼問　韓國瑜秒回這句話

台南立委補選掀水果戰！謝龍介轟..

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終..

老闆娘揚言跳樓　韓國瑜：安居重..

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

蔡英文盼　立院順利通過同婚專法..

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

政院版同婚草案：同性可結婚、繼..

段宜康：謝龍介有沒有向選民道歉..

蘇貞昌神回網友　被認證：真暖男..

市府重罰逼退士林夜市2黑心水果..

陳致中&韓國瑜共持「愛與包容」..

退休金換消費券挨批　國民黨三聲..

初選機制哪個好？李哲華：國民黨..

更多熱門

相關新聞

吳敦義：不要批評初選量身定制

國民黨主席吳敦義面對記者採訪，主動拿出一份資料來強力回擊有人質疑國民黨這次總統初選規則，究竟是要透過民調或是全黨員投票來產生，吳敦義說：「不要老是批評說，好像我就是量身定制，沒這個事啦，我都還沒決定選或不選」。

韓國瑜證實有連絡小S：她很阿莎力

何時鬆口選總統　吳敦義：四月

韓國瑜民調高　柯P：民調這樣他要選我沒意見

「侯韓盧」合體站台　鄭世維：「韓流」來了

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

KID認了首度缺席《玩很大》！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面