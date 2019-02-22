王金平說心靈相通韓國瑜　吳敦義：不能講通也不能講不通

▲國民黨主席吳敦義表示自己跟韓國瑜之間，部分「心靈相通」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前行政院長王金平跟高雄市長韓國瑜隔空呼應彼此之間「心靈相通」，而國民黨主席吳敦義對於自己跟韓國瑜市長之間有沒有「心靈相通」，吳敦義給了一個有趣回答「不能講通，也不能講不通」，當場讓人笑了出來。

吳敦義進一步解釋這句話的意思，吳敦義表示：「有些我跟他同樣觀點，當然會相通，但是每個人的觀點不會完全跟另外一個人一致，如果講完全一致，就不容易」。講完之後，吳敦義笑了幾聲，不過記者隨後又追問吳敦義，王院長表示自己跟韓國瑜心靈相通，吳敦義丟下一句話：「值得高興啊」，講完之後就要離開，不過離開過程當中，雖然沒有面對鏡頭，不過還是又講了一次值得高興，然後跟大家一起笑著離開。

▲國民黨主席吳敦義表示自己跟韓國瑜之間，部分「心靈相通」 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳敦義在受訪過程當中，也沒有對自己跟韓國瑜市長之間的觀點，哪些是相通、或者是不同的地方再做一步解釋。但是韓國瑜日前接受採訪時，特別提到自己跟王金平之間「心靈相通」回應：「尊重！也同意王院長的看法，心靈相通」。

韓國瑜也進一步說明，王金平有提醒過他，任何政治人物在執行手上權力的時候，不要忽略宗教家的情壞，這一句話對自己的影響相當大，他抱著宗教家這樣的心，執行自己手上的公權力，未來會讓高雄市這個城市充滿熱情與愛，所以王金平說「心靈相通，我完全同意」。