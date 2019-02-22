亞洲第一！同婚專法5重點一次看　跨國婚未納入、通姦一樣論罪

▲2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

亞洲首部同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》21日送出行政院會，待立法院三讀，台灣將成為該區第一個立法保障同志伴侶的國家。本案共27條條文，明訂5月24日施行，內容包括婚姻要件、守貞責任，並准繼親收養，可享財產繼承權、監護權、醫療權，但並未涉及跨國婚。

2017年5月台灣同婚釋憲案結果出爐，司法院大法官做出釋字第748號解釋，認定《民法》未保障同性婚姻違憲，要求主管機關於公告後2年內修改相關法律，若時間內未完成立法或修法，則可依民法規定直接至戶政機關辦結婚登記。挺同、反同兩派勢力去年底在公投戰場再次交鋒。為回應選舉結果，行政院訂定同婚專法，21日已送立法院審議。

草案開宗明義指出，「為使相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，以達成婚姻自由之平等保護，特制定本法」，針對婚姻要件，需滿十八歲者才可成立關係，未成年人需得法定代理人同意，申請同《民法》，應以書面為之，有二人以上證人的簽名，並由雙方當事人向戶政機關為登記，訴請離婚也比照《民法》。

另外，同婚與《民法》一夫一妻相同，不得重婚，不可與婚姻關係外的他人性交。有關通姦的部分，《刑法》定義為與婚姻關係外的第三人進行「性器接合」，其他性行為如口交、肛交等並不構成，但行政院發言人Kolas Yotaka強調一樣論罪，法務部則說將檢視修法。

草案中也規範婚姻義務，雙方互負扶養義務，需同居，住所共同協議，也要負責日常家務、家庭生活費用及其延伸的債務，財產制同《民法》規定，可各自保有財產或簽約明訂何為兩人共有，且雙方有相互繼承權利。

至於子女部分，草案規定，只得收養其中一方的親生子女，若婚姻終止，子女親權酌定及監護、損害賠償、贍養費之給與及財產取回則同《民法》。

草案對於共同收養、跨國婚姻、代理孕母並未規定。法務部長蔡清祥表示，此次修法主要是先符合釋憲內容，但考量孩子權益，納入繼親收養，至於其他更進一步的問題因為延伸層面太廣，目前暫時不考慮，包含代理孕母、共同收養、刑法中的重婚罪等議題，尚待下一個接論再來討論。