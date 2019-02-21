迴轉壽司哥愛上15歲打工妹　停車場、倉庫、女廁激戰28回合

▲壽司店男員工和年僅15歲的女工讀生在賣場倉庫、廁所等處發生性行為遭檢察官起訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

突發中心／台北報導

知名連鎖壽司店的2名年輕男女員工，因工作產生情愫，多次偷嚐禁果，連續在賣場停車場、倉庫、廁所等地，發生27次性行為，被女方母親發現後提告，雖然女方供稱沒有遭到強迫，但因女方年僅15歲，士林地檢署仍依27個與14歲以上未滿16歲女子性交罪，以及1次猥褻罪，將涂男提起公訴。

起訴指出，就讀大學的涂姓男子，是在台北市某大型賣場內的迴轉壽司店工作，2018年2月起，與年僅15歲的女工讀生相識，進而交往，當月10日，涂男就情不自禁，撫摸女友胸部、下體猥褻。

同年3月，涂男又在賣場外的停車場，要女友幫忙口交，之後的4月到12月間，2人直接在賣場的停車場、倉庫、女廁，或是涂男住處等地，真槍實彈發生多次性行為，直到女方母親發現後，帶女兒到警局報案。

涂男坦承和女友發生性關係，女方則證稱沒有受到強迫威脅，但因法律規定無論有無違反意願，都不可與未成年人發生性行為，檢察官統計2人共發生27次性行為，1次猥褻，依法起訴。

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