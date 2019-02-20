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超市烘焙戰開打！美廉社20家門市開賣現烤麵包　全聯2020年全面導入

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▲▼美廉社麵包 。（圖／業者提供）

▲美廉社於新北市地區部分門市開始販售現烤麵包。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為搶攻國內600億元的烘焙商機，除全聯宣布將在2020年全面導入現烤麵包外，美廉社也開始於部分門市搶先開賣烘焙熟食，以差異化策略吸引更多消費者上門消費，同時帶動業績往上成長。

美廉社自即日起於20家門市搶先開賣烘焙熟食，導入「大美折扣超市」所製作的8款「日日胖」烘焙麵包，融合台式、日式、法式三種風味，而食材採用在地經典原料，包含屏東萬丹紅豆、西螺青蔥等，採取每日現做直送，價格帶介於20～79元，並推出2入任選88折優惠。

美廉社指出，日日胖來由取其音，為麵包台語發音，代表本土在地生產；取其形，代表餡料紮實，真材實料，並能帶來飽足感。同時也取其義，表示麵包體蓬鬆、膨脹，肥肥胖胖的，體積大但物超所值。至於「日日」意思為此麵包每日手工現做，每日新鮮直送之義。

▲▼全聯麵包咖啡 。（圖／業者提供）

而全聯日前則宣布與日系H2O RETAILING株式會社，成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，並自建冷凍麵糰廠，向下延伸麵包烤焙廠，挑戰國內最大現烤烘焙通路。目前已啟動白木屋工廠改造，預計8月完工，11月正式稼動，每日約可生產25萬粒冷凍麵糰。

全聯表示，去年共賣出近85萬個現烤麵包，銷售額破2300萬元，熱賣TOP3包括丹麥菠蘿、帕瑪森起司燒、明太子乳酪麵包。而後續透過全聯阪急麵包股份有限公司的成立，估計可降低30%成本，品項數也能從49種增至60種，同時也將品牌名稱定為「Hankyu BAKERY」，並以30元平實價格提供給消費者。目前共有61間門市販售，今年將增加至255店，預計2020年導入每一家。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,麵包,美廉社

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