馬國婦偕子來台逛燈會　絢爛花燈太美賞到兒子都不見了...

▲警方協助糊塗的馬國母親找到失散的兒子，讓婦人相當感激。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市燈節熱鬧展開，卻有1名外籍婦人帶著兒子開心來台賞燈，沒想到婦人賞燈太專注，竟然與兒子走失，婦人焦急的求救當地店家報警，警方獲報趕往熱心掏出手機協助，順利利用醒目街景相約碰面。

警方表示，61歲的馬來西亞籍吳姓婦人，15日與30歲的兒子一同來台旅遊，並且在18日晚上8時許，相約一同到台北燈節賞花燈，但沒想到吳婦因太專注看花燈，看到與兒子走失也渾然不知，最後只能焦急撥打公共電話求救。

附近伴手禮商家見狀，上前了解狀況後請求警方協助，警方到場後緊急透過手機協助婦人聯繫兒子。

雙方以手機聯繫上，並相約在漢中街Uniqlo大門前碰面，吳婦見到兒子後，2人相擁喜極而泣，也相當感謝警方幫忙。

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