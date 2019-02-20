韓國瑜抱怨前瞻計畫要重寫　盧秀燕：我不選總統也被卡

▲台中市長盧秀燕回應前瞻計畫要重寫一事。（圖／資料照／記者陳玉攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前開直播向中央開砲，不滿「中央前瞻基礎建設補助」申請計畫被要求重寫，直指「台灣整整鬼混了20多年，完全沒有在進步」；對此，台中市長盧秀燕表示，「我不選總統也被卡！韓國瑜有可能成為2020總統候選人，或總統當選人，所以民進黨中央有人在卡他，我覺得也不奇怪」。不過，交通部則解釋是因為在新舊政府的看守期，才會詢問新任首長意見，而林佳龍並未對此回應。

韓國瑜日前深夜在高雄市酒吧開直播，談到經濟，他連說兩遍「全台灣人都欠高雄人」，以前高雄用一座城市帶動台灣的重工業，犧牲了環境，市民還得忍受眾多汙染，現在想獲得回饋卻被中央要求重寫補助款計畫。

對此，台中市長盧秀燕受訪表示，她上任不久，台中重大建設「山手線」就被中央喊話有退回情形，也指出其實台中也收過相同公文，就是為台中捷運綠線延伸彰化段，原預計2018年12月12開審查會，但因為首長將更替，請新任市長上任後，考量政策推動一致性，再報請交通部招開捷運委員會議審議。

而行政院長蘇貞昌19日受訪也回嗆，韓國瑜說行政院長換人後，前瞻計畫全部重寫，「如果他拿得出一張，我當行政院長後要求他重寫的，我跟他道歉，跟全體高雄市民道歉，如果拿不出來，他應該跟我道歉，跟公務人員道歉，不要給禿子漏氣」。

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