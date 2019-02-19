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「火車託運機車」60年回憶掰了！台鐵宣布3/1起停辦　行李只能靠莒光

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▲▼台鐵貨物託運行包列車。（圖／台鐵提供）

▲「靠火車託運機車」在3月1日以後成為回憶。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／屏東報導

「靠火車託運機車」的服務真的喊卡了！台鐵局今（19）宣布，為配合營運需求，自3月1日起停駛主要辦理機車運送之6901、6902車次行包專車，結束自1961年開始的行李包裹列車服務，日後想要託運行李只能靠莒光號。

▲▼台鐵貨物託運行包列車。（圖／台鐵提供）

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▲台鐵貨物託運行包列車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局說明，配合營運需求，自民國108年3月1日起停駛主要辦理機車運送之6901、6902車次行包專車（相關人力轉至旅客列車執勤以達人力適宜運用），並全線試行停止辦理機車託運業務6個月，一般行李包裹託運業務則以653、6653、554、501、602、704、701等車次莒光號附掛行李車廂持續辦理。另鶯歌站與路竹站因上述行包車次均未停靠，同日起試行停辦行李包裹託運業務。

台鐵局特別補充，所謂的停辦6個月，並非是指6個月後就會恢復，而是希望半年後檢視執行狀況以及對社會的影響，另外台鐵局也強調，所謂的停辦是指停掉定期開的行包列車，若遇到旺季，還是有可能會彈性加開行包列車，請民眾不用擔心。

▲▼台鐵行包列車。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵行李包裹託運業務辦理車站。（圖／台鐵局提供）

台鐵局近年因民間機車託運服務業者服務據點增多及台中、台南車站站體古蹟保存施工等因素，站場裝卸條件受限，致使機車託運業務量逐年減少，目前計有松山、新竹、彰化、員林、嘉義、宜蘭、羅東與花蓮共8站辦理機車託運業務，更多相關資訊請參閱台鐵局官網
 

 

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關鍵字：台鐵,託運機車,火車託運機車,行包專車

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