「基地台收訊好看A片」　基隆家長控小黃運將騷擾高中女

▲ 變態運將「放A片」給少女看？基隆警籲當事人應出面報案。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人大小事」，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市有民眾在臉書社團「基隆人大小事」貼文，稱女兒21日上午搭乘計程車從中船路到安樂高中時，途中司機對女兒說，「該處基地台收訊好，要放A片給女兒看」，除了公布司機登記證照片，呼籲要大家小心，也要該司機出來道歉。基隆市警婦幼隊得知後，已要求該名司機提供行車紀錄器保存證據，警方呼籲被害人，可以出面指控該名司機。

基隆婦幼隊表示，性騷擾屬於告訴乃論案件，由於貼文黃姓民眾有將計程車車牌清楚拍下，警方隨即循車牌號碼，聯繫上陳姓計程車司機到案說明，並在司機的同意下，先保留當時行車記錄器給警方保全證據，已讓陳姓司機先行離去。警方目前正聯繫貼文的黃姓民眾到案說明，詳細案情有待釐清。

警方呼籲，如果遇到言語性騷擾可以用手機等方式先行錄音、影存證，或是大聲呼救；倘若現場只有兩人，且被害人處於弱勢的情形下，蒐證時必須先注意自身安全，避免激怒對方，等確認人身安全無虞時，再將證據交給警方，維護自己權益。

▲ 基隆市黃姓民眾稱女兒搭乘計程車時，被司機言語騷擾，除了公布司機登記證照片，呼籲要大家小心，也要該司機出來道歉。