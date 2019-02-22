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3年存100萬！他靠一招「無痛存錢」…35歲買下第1間房　方法曝光了

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▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

▲想存錢有多難，就跟減肥一樣傷神費力。示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者陳怡伶／綜合報導

「我靠零存整付存下來的，三年存到超過一百萬元！」房市專家Sway自曝存錢買房的訣竅，年輕時的他並沒有愛花錢買奢侈品，但就常因機車修理、狂買一堆貓砂、貓罐頭大折價等開銷，導致戶頭的錢狂噴；他為了存到錢，採取傳統的「零存整付」，每月領薪就丟定存，並固定安排幾萬元能使用，沒想到開銷就變少了，3年存到100萬買房頭期款，35歲就買到人生第一間房。

「零存整付」類似定期定額的概念，適合想要規律存錢的小資族，只要到銀行開一個帳戶，並選擇想要期限，一般來說有1年、2年、3年的選項，選好後就每個月固定存入一筆金額，約定存滿一到期，所有本金與利息都能提領出來

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而且「零存整付」相當方便，可以設定每月的固定扣款時間，還能設定由活期儲蓄存款中自動扣款，像是5日薪水入賬，就能設定在隔天6日就扣款，超有效達到儲蓄的效果，一點也不用擔心未到扣款日，就把錢花光光了。

▲▼低薪、小資、窮、廢物、魯蛇。（圖／記者許力方攝）

▲這場景有沒有很相似？因為你每個月都會哭著遇到過一次。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

房市專家Sway在粉專「Sway房市觀測站」PO文透露，他就是靠「零存整付」在3年內存超過100萬元，當年買房子的頭期款就有了，不過，很多網友常說「真的想存錢的，根本就不需要那些方法，騙騙三歲小孩嗎？」，會說這話可能是沒有存錢習慣，或是家裡本身很有錢，才會有這種感覺。

Sway舉出自身例子說，他年輕時很難存到錢，並非他愛買奢侈品或是貪嘴、貪杯，而是機車突然要花大錢修理、需要買一套工作用的工具、沙發被坐壞了，或是一次買一大堆大折價的貓砂貓罐頭。

最神秘的是，有次發現常用的薪轉戶頭多剩下幾萬元，原本開心地想說要拿去定存，結果後一秒在停車場撞到前方進口車，保險桿被他撞壞，賠了一些錢，定存想法瞬間破滅。

▲▼紅包,存錢,豬豬,農曆新年。（圖／記者許凱彰攝）

▲各位的紅包錢還在嗎？是否因為網購就消失了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

他的漏財運強到無話可說，決定透過定存的方式來減少開銷，每個月固定只有幾萬元可以使用；他表示，說也奇怪，不知道是否是心理因素關係，開銷意外地變少了，「車也不壞了，椅子也不壞了，而且也沒再撞過人，當然也可能是擔心花錢，而更小心的生活。」

Sway建議，如果有很多時間能研究股票，或其他投資工具，當然存錢的速度會更快一些，畢竟用「零存整付」速度並不會太快，但想當然也比較不傷神，更不會有損失。

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關鍵字：零存整付,存錢,頭期款,買房

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