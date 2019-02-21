「大馬女神」笑容甜爆角逐選美　纖細腰身配長腿吸粉10萬

▲彭嘉伊靠眼神迷倒網友。（圖／翻攝自臉書／Jovane 彭嘉伊）



國際中心／綜合報導

《2019國際中華小姐競選》將於3月2日舉行，這次有19名佳麗共同角逐獎項，她們20日首次與媒體會面，以甜美的笑容自我介紹。其中，受到廣大矚目的是來自馬來西亞吉隆坡的「大馬女神」彭嘉伊（Jovane），身材姣好的她在IG有10萬追蹤數，舉手投足都仙氣十足。

《香港01》報導，彭嘉伊一直被視為有望奪下冠軍，早在去年她就曾拿下「馬來西亞華裔小姐」的第一名，其他獎項還包括「最上鏡女神」、「完美體態女神」等。她表示，現階段已進入備戰狀態，她平時喜歡美食，但現在為了維持身材也必須忌口。

▲彭嘉伊經常穿著粉色的衣服，展現滿滿活力。（圖／翻攝自臉書／Jovane 彭嘉伊）

被問及其他佳麗的優勢時，彭嘉伊態度大方，她說，每位參賽者都有自己的優點，她特別喜歡代表香港的5號陳曉華（Hera），對方有著充滿感染力的笑容。

瀏覽彭嘉伊的IG，她就讀的科系為會計與金融。每張照片幾乎都吸引起碼5000讚，她經常穿著各式禮服，大方露出纖細的腰身與長腿，除此之外，也有她喝咖啡、看書等日常照片，看起來相當親切。