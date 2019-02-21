「黃金哥」再添2台鑲金摩托車！日戴13kg炫富...笑回：風水師建議的

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越南浮誇土豪「陳玉山」之前靠著每天配戴13公斤黃金趴趴走而爆紅，最近他「愛金」程度再升級，加碼購入2台鑲金摩托車，騎在路上格外拉風，不過他解釋說，其實自己會這麼炫富全都是因為「風水師建議我的啦！」

據《中國報》報導，陳玉山自稱，配戴這些黃金飾品是他的樂趣，也成為不可或缺的日常裝備，雖然重達13公斤，但仍非常樂在其中。最近他再次展現花式炫富，開著自己的黃金賓士到從車行牽出2台黃金摩托車，總價高達99億越南盾（約台幣130萬元）。

▲越南土豪又買2台黃金車。（圖／翻攝自Facebook／Kenny Nguyễn）

他當天駕駛的這輛賓士來頭也不小，搭載一台6.0T V12雙渦輪增壓發動機、最大馬力630匹，且不僅車身鍍金，方向盤、車內中控台、汽車標誌等等全都黃金打造，可以說是愛金成癡。

其他騎士看到這台閃耀摩托車，紛紛閃到遠遠的深怕不小心撞到，路人也拿出手機拍下這浮誇的一幕。雖然這身行頭讓他在當地成為風雲人物，但很多網友都認為，這麼高調難道都不怕惹禍上身嗎？也有人質疑，這些黃金跟本都是假貨，只是為了製造話題而已。

▲很多路人都來找他合照，宛如大明星。（圖／翻攝自Facebook／Kenny Nguyễn）



陳玉山指出，他會如此迷戀黃金是因為有風水師建議他要「每天戴著黃金」，才能吸引財神幫助，黃金越多錢財就越多，自從每天戴13公斤黃金出門後，賺的錢還真的變多了，還開了2家黃金連鎖店，方便自己隨時擴充「裝備」。