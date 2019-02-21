影／不給獎金還被酸「你們就是愛錢」　D奶女模怒告選美單位

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記者黃彥傑／台北報導

有著34D、115公分逆天美腿的好身材，被列為2018台灣10大車模，並獲得2018世界華裔小姐第二名的女模陳蘊予（金莎Miimi），控訴第二名5萬元獎金至今仍沒拿到，甚至被嗆聲「心態很有問題、你們只愛錢」，讓她覺得很難過「用心比賽卻被說態度有問題」，因此在21日15時到北檢按鈴控告比賽相關人員，想討回公道。

陳蘊予提到，比賽從去年8月底結束後，一直沒有發放獎金，9、10月她「態度很好」地一再詢問，卻反被指控態度很有問題，甚至被說「你們只愛錢」，但她認為大家工作都需要錢，況且自己是經過正常管道比賽、爭取獎金，覺得被這樣說很過分。

▼小模金莎21日下午赴北檢按鈴聲告。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



至於會公開此事的原因，是因為2018年已經給對方很多機會 但選美比賽主席卻不理不回，還要辦第二屆，讓陳蘊予質疑連答應第一屆要出國比賽、給獎金的承諾都沒做到，憑什麼再辦，擔心有更多女生受害。

陳蘊予更爆料，對方一直逃避問題，說等參賽者從國外回來，才會三位併一起發放，結果第三名卻先發了。詢問其中一位評審，評審也向主席抱怨「沒多少錢怎麼不發給人家」隔天該名主席便馬上聯絡第三名來領錢，卻是最少的一萬元。「都沒說明發放方式，現在網路匯款也很方便阿，卻拖了半年多。」陳蘊予不滿地說。

最後，陳蘊予無奈表示，比賽拿獎金是很正常的，比過這麼多次比賽，從沒遇過討權利，私下還要被攻擊；原本想得到第二名就算了，但看的是未來有合作機會，但沒必要傳訊告知，得第二名是因為心態有問題，況且自己認真做道具、用心比賽，卻被說得如此不堪，真得很難過。

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▼女模陳蘊予。（圖／翻攝自Facebook／金莎Mimi 陳蘊予）