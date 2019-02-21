22歲女大生幫母賣雞被5惡棍鎖定　遭性侵殺害死狀極慘！

▲女大生過年貼心幫媽媽賣雞，卻遇上死劫。（圖／翻攝自當事人臉書）



國際中心／綜合報導

越南22歲的女大生高氏美緣（CAO THI MY DUYEN）本月4日幫媽媽顧攤位時，有男客人向她訂了10隻雞外送，想不到她一去不復返，媽媽苦等2個多小時都未見蹤影。後來有路人在一間廢棄房屋內發現衣衫不整的女屍，經指認後死者確定就是高氏美緣，而痛下毒手的是5名男惡棍。

據《越南西貢解放日報》報導，由於過年期間生意好，她便到攤位上幫媽媽賣雞，一位男客人先是到攤販跟她要了手機號碼，隨後便打來訂購10隻雞並要求外送到府，不料高氏美緣到場才發現這是個陷阱，等著她的是5名不懷好意的惡狼。

▲她當時只想早點回家和家人團聚，便不疑有他獨自去外送。（圖／翻攝自當事人臉書）



警方表示，高氏美緣失蹤後3天，就接獲民眾通報廢棄屋內有無名女屍，初步調查後得知，主嫌在1日就已經鎖定她，並叫同夥跟她訂購雞來引誘上鉤，5人再集體綁架她並搶走身上所有財物，甚至輪流性侵得逞，最後棄屍在無人的建築內。

高氏美緣被發現時死相觸目驚心，可見死前被凌虐得非常嚴重。越南總理為此大發雷霆且下令「用最嚴利的刑罰來處置5名嫌犯」，目前全案已進入司法程序審理中。

▼5名人神共憤的惡棍已在本月17日被逮捕。（圖／翻攝自中國報）

