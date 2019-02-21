老闆娘欲跳樓泣「市長叫警察要我關門」　韓國瑜：通案處理

▲鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市一間酒吧因爲有酒客鬧事，事後成為警方臨檢的重點，沒想到這間酒吧的林姓老闆娘爬上自家頂樓外牆揚言跳樓，更不斷大聲嘶吼「警方要她經營的店關門大吉」，甚至語出驚人「是韓國瑜交代的」，而記者追問韓國瑜市長是否真有此事，韓國瑜說，「我一定是交代通案，安居是放在樂業前面，治安不好！什麼都是假的」。

韓國瑜被問到這個問題的時候，臉色相當凝重說，「我交代不可能交代個案，我一定是交代一個通案」，而且韓國瑜也強調「高雄市治安不好，什麼都是假的」，所以自己常講安居樂業，安居是放在樂業的前面，樂業是衝經濟，讓百業能夠興旺，但是在百業興旺賺大錢的上面有一個東西叫「安居」。

▲鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜指出如果消防跟治安不好，吃得食品等都是不安全，所有的百業興旺都是「鏡花水月」，所以警察局跟消防局知道自己的心意後去執行公共安全，身為市長的韓國瑜希望「他們能夠做得更好」。

其實這名揚言要跳樓的林姓女子在新興區經營酒吧，12日時酒客因口角衝突，演變成鬥毆事件，在過程中還有人遭到開車衝撞，被目擊民眾將畫面錄下並PO上網，事後更被媒體大肆報導，該間酒吧也因此成為警方上門臨檢的重點。