　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老闆娘欲跳樓泣「市長叫警察要我關門」　韓國瑜：通案處理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市一間酒吧因爲有酒客鬧事，事後成為警方臨檢的重點，沒想到這間酒吧的林姓老闆娘爬上自家頂樓外牆揚言跳樓，更不斷大聲嘶吼「警方要她經營的店關門大吉」，甚至語出驚人「是韓國瑜交代的」，而記者追問韓國瑜市長是否真有此事，韓國瑜說，「我一定是交代通案，安居是放在樂業前面，治安不好！什麼都是假的」。

韓國瑜被問到這個問題的時候，臉色相當凝重說，「我交代不可能交代個案，我一定是交代一個通案」，而且韓國瑜也強調「高雄市治安不好，什麼都是假的」，所以自己常講安居樂業，安居是放在樂業的前面，樂業是衝經濟，讓百業能夠興旺，但是在百業興旺賺大錢的上面有一個東西叫「安居」。

▲▼鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山酒吧老闆娘跳樓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜指出如果消防跟治安不好，吃得食品等都是不安全，所有的百業興旺都是「鏡花水月」，所以警察局跟消防局知道自己的心意後去執行公共安全，身為市長的韓國瑜希望「他們能夠做得更好」。

其實這名揚言要跳樓的林姓女子在新興區經營酒吧，12日時酒客因口角衝突，演變成鬥毆事件，在過程中還有人遭到開車衝撞，被目擊民眾將畫面錄下並PO上網，事後更被媒體大肆報導，該間酒吧也因此成為警方上門臨檢的重點。

ET快訊
屁孩驚擾136縣道山神！魔神仔「藤蔓後輪」當場肢解命喪赤崁頂
婦產科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄
宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！網翻IG揪出關鍵證據

關鍵字：韓國瑜,跳樓,酒館,公共安全,安居,警察局,消防局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑改判18年

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

同婚專法讓他有困擾！「中性路線」稱謂過關　蘇貞昌神回

士林夜市水果攤常被爆「坑遊客」　市府1月取締44家…2攤倒了！

潘恆旭談2020徵召挨轟　 韓國瑜止血：他把觀光衝好就已經功德無量

老闆娘欲跳樓泣「市長叫警察要我關門」　韓國瑜：通案處理

韓國瑜民調無人能敵　朱立倫：他是國民黨重要資產

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

同婚專法讓他有困擾！「中性路線」稱謂過關　蘇貞昌神回

士林夜市水果攤常被爆「坑遊客」　市府1月取締44家…2攤倒了！

潘恆旭談2020徵召挨轟　 韓國瑜止血：他把觀光衝好就已經功德無量

老闆娘欲跳樓泣「市長叫警察要我關門」　韓國瑜：通案處理

韓國瑜民調無人能敵　朱立倫：他是國民黨重要資產

榮總兩基金會未通報政府列管　監察院要求退輔會檢討

金銀河燈會閉幕　韓國瑜贈潘恆旭四個字：可圈可點

歐盟駐台代表PO祁家威合照：期待台灣同婚持續邁進

王金平說和他「心靈相通」　韓國瑜：尊重！我同意！

民進黨立委協商同婚專法　蘇貞昌拍板定案只花5分鐘

迴轉壽司哥愛上15歲打工妹　停車場、倉庫、女廁激戰28回合

製造業產值連9季正成長　但受貿易戰影響今年Q1看衰

撞人行道逆向單車吃「不讓直行車」罰單　法官打臉：逆向沒路權

中和百坪小基地重建獲10％容獎　危老重建新北再添一樁

美中諒解備忘錄「6項議題」曝光　傳陸願大量購買美國貨

女排亞錦賽分組　中華派一隊出戰與泰國同組

同婚專法讓他有困擾！「中性路線」稱謂過關　蘇貞昌神回

IFOAM亞洲有機青年論壇首來台　新北全英語甄選錄取率20％

「脫歐」後續效益持續發酵　Honda狠心宣布2021年關閉英國工廠

疑開除盜賣回收汽車零件員工惹禍　老闆遭人狠砍5刀

政治熱門新聞

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終..

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英..

政院版同婚草案：同性可結婚、繼..

同婚草案政院拍板！完整內容一次..

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

網「來看有多少喜韓兒崩潰」　蘇..

國防部108年計畫徵集常備役男..

蔡英文登《CNN》！ 網友：超..

ET民調／5成1市民不支持韓選..

陳文茜借1萬逛夜市　拿韓總畫糖..

同婚專法名稱敲定　正反方為「婚..

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

爸媽不會變雙親1、2！政院推同..

陽明與交大合校　監委調查

更多熱門

相關新聞

韓國瑜民調無人能敵　朱立倫：他是藍營重要資產

最新的民調顯示，高雄市長韓國瑜2020若代表國民黨參選總統，勝選機率最高。前新北市長朱立倫21日對此表示，「韓市長是現在國民黨聲望最高的市長，也是我們重要的資產」，他們都會給韓國瑜加油。

【2020總統民調】韓國瑜進退都兩難

金銀河燈會閉幕　韓國瑜稱讚觀光局表現可圈可點

王金平推「心靈相通」　韓國瑜表示尊重同意

無心插柳柳成蔭？韓國瑜的高民意解讀

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面