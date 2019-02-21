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重懲酒駕修法　國民黨團促本會期通過

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▲▼ 立法院國民黨團記者會 。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲ 立法院國民黨團記者會 。（圖／國民黨立法院黨團提供）

政治中心／綜合報導

近來酒駕肇事致人於死之案件層出不窮，引發社會大眾譁然，要求修法重懲酒駕呼聲四起。國民黨立法院黨團今(21)召開「酒駕零容忍 修法嚴懲不容拖」記者會，提出針對《刑法》與《道路交通安全處罰條例》修法版本外，同時要求行政院送出版本至立法院審議。國民黨團並將在下周一邀集相關部會、民間團體與學者召開公聽會，凝聚修法程度的共識，以符合民意期待。

國民黨立院黨團總召江啟臣表示，行政院長蘇貞昌2月3日於臉書上「震怒」，表示酒駕致死等同故意殺人，法務部長蔡清祥同時呼應並同意修法，行政院也將酒駕修法列入優先法案。江啟臣說，立法院至今超過20個酒駕修法相關內容，卻沒有一條是由行政院提出，令人十分遺憾，質疑行政院與法務部是否有真正關心酒駕問題？

江啟臣指出，從民國101年到106年都有針對酒駕進行若干修法，其中幅度最大的在上一屆的立院會期，將酒駕致死修正刑度拉高至10年以下，迄今則未再提出修法內容。江啟臣接著說，雖然修法後酒駕案件數略有下降但是效果有限，特別是累犯率還成長了三成一。換言之，總件事減少但累犯率增加，代表惡性酒駕累犯行為仍未達到遏止的效果，因此希望法務部趕快提出版本，能夠加重酒駕肇事、致人於死判刑。

黨團書記長吳志揚表示，防制酒駕修法已經多年未動，但社會大眾對酒駕已漸趨走向零容忍。吳志揚說，每次只要有立委提出加重酒駕刑責，法務部立刻起身反對，指稱「喪失法律的平衡性」。吳志揚提醒蘇貞昌應以民意為依歸，「酒駕致死、天理不容」已經在社會形成高度共識，法務部也別再跟風只是嘴上說說怒了，要求法務部積極看待酒駕修法的急迫性。吳志並已經針對《刑法》185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁判空間，而不是單以酒測值達一定標準視為殺人罪，不論是「累犯」或是「酒測值嚴重超標」者，都可以讓法官依個案判決。

副書記長陳宜民則說，《刑法》第89條規定檢察官的裁量權中，必須認定酒駕者有酗酒成癮的事實，才能在「於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒。」問題在於，檢察官並不具有專業醫學背景，如何判定酒駕者是否成癮？因此在本次酒駕修法中，將提案在《刑法》第89條增加89-1條，必須經由各縣市政府主管機關核准、認可之心理諮商、醫療單位來認定，而非檢察官自行判斷。

立委呂玉玲表示，近3年「酒駕肇事致人於死」共有289人，受到輕重傷更高達18088人。行政部門不能只是口頭譴責，應該要更積極修法，回應人民期待。呂玉玲更指出，民國106年因酒駕死亡人數為87人，到了107年增至100人，且累犯率超過三成，如何防止酒駕累犯，除了加重刑責外，還需增加沒收其駕駛車輛，且不得易科罰金。副書記長童惠珍則說，對於酒駕者和累犯，可從增加安全教育課程時數著手外，同時增加投保車險倍數，確保受害者能獲得相當程度的理賠。

江啟臣說，立法很重要，行政院的執行更重要，司法院的裁判量刑則是最後的關鍵。國民黨團針對酒駕對社會造成的傷害極為重視，黨團三長與相關提案委員，嚴正呼籲政府「酒駕零容忍 修法重懲罰不能等」，朝野應全力促成重懲酒駕的修法在本會期儘速通過。

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