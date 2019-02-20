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樹林轎車疑酒駕撞貨車又撞機車肇逃　1男摔車斷腿送醫

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▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博攝）

▲白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市樹林區19日晚間10時許，一輛白色轎車行經中正路與保安街三段路口，與另一部小貨車發生擦撞，轎車駕駛疑因酒駕心虛，在肇事後右轉往保安路三段方向逃逸，途中又撞倒另一部機車，造成機車騎士左小腿骨折，轎車駕駛駕車逃逸半公里後，與1名同車友人棄車逃逸，目擊民眾協助報警，警消到場後將傷者送醫，並全力追緝逃逸的駕駛。

警方表示，轎車是一名家住桃園的40歲葉姓男子所駕駛，在行經樹林區中正路與保安街三段路口時，與洪姓男子所駕駛的小貨車發生擦撞，葉男心虛肇逃，闖越路口紅燈，卻又不慎撞上在待轉區停等紅燈的47歲陳姓機車騎士，造成陳男摔落機車，左小腿有開放性骨折。

葉男肇事後，仍未停止行駛，右轉保安街三段開了500米後，發現右前車輪爆胎，便與另一名同車友人，在保安街三段一巷路口棄車往巷內徒步逃逸。目擊民眾協助報警，警消到場後將受傷的陳男，送往鄰近的迴龍樂生醫院救治，所幸治療後並無大礙。

警方事後對遭撞的貨車駕駛洪男及機車騎士陳男製作筆錄並進行酒測，經警方酒測後，2人目前已排除酒駕嫌疑，貨車駕駛自行返家，而陳姓機車騎士則在醫院休養。

警方事後調查，發現白色轎車為葉姓男子所有，而葉男有毒品前科，但員警搜索過遭遺棄的轎車上，並查無違禁品。警方懷疑葉男可能是因酒駕或攜帶違禁品才會肇逃，立即在棄車地點周圍，展開大範圍搜索，找遍各處可疑的躲藏地點，要盡速將葉男緝捕歸案。警方表示，由於葉男涉及肇事逃逸，訊後將依公共危險罪送辦。

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼遭到轎車擦撞的機車及小貨車。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博攝）

▲▼警方搜索過肇事的白色轎車後，將肇事車輛吊離現場。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博攝）

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼白色轎車因為擦撞機車，右側車門嚴重毀損，右前輪還因此爆胎。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼白色轎車擦撞2車後肇事逃逸，隨後又棄車徒步逃跑，目前警方全力追緝中。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：轎車,貨車,機車,肇事逃逸,樹林

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