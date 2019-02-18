影／酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

記者林悅／台南報導

台南新化2月17日傍晚發生一起重大車禍事故，陳姓男子酒後駕駛黑色轎車，行經新化區中正路時，與疑超車不當的白色轎車相撞，白色轎車失控衝向對向車道對撞1輛藍色轎車，導致藍色轎車上的1歲半男童枉死，陳男酒測值高達1.27毫克，檢察官訊後諭知陳男具保7萬元。

▲涉嫌酒駕的陳姓男子被警方先依公共危險罪嫌等移送台南地檢偵辦，檢方複訊後諭知7萬元具保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察官認為，陳姓被告罪嫌疑重大，然被告沒有逃亡、串證、滅證之虞，所涉之罪亦非屬刑事訴訟法第101條第1項第3款所規定之罪，不符羈押原因，諭知具保7萬元。另外兩名駕駛，目前尚未訊問，全案待檢察官綜合全部事證，並送車禍鑑定，以釐清過失責任。

據警方表示，涉嫌酒駕的陳姓男子（38歲）駕駛黑色汽車，與駕駛白色汽車的戴姓男子（22歲）行駛在新市往新化方向，白車疑似向右超車不當，右前方撞及黑車的左後方，黑車向右衝入一旁約100公尺田裡，白車則衝往對向車道，與李女（28歲）駕駛的藍色汽車對撞，李女車上載有康姓兒子（1歲半）。

戴男白車與李女藍車對撞，因撞擊力道猛烈，2輛車頭毀損嚴重，李女本身腳部骨折，兒子則受重創，脖子瘀青，呈現到院前心肺功能停止狀態（OHCA），救護人員趕緊在車上電擊和CPR，送醫搶救，醫護團隊急救近1小時，仍宣告不治。



白色汽車的行車紀錄器18日曝光，警方根據畫面初步研判，白車原行駛在內側車道，想超車而在外側與內測車道中心線游移，當欲右切至外車道超車時，疑因視線死角，未察外側黑車併行超前，白車追撞黑車左後車尾，而後失控衝向對向車道，和藍車發生對撞。

警方表示，李女母子是這起連環車禍中最無辜的受害者，李女因領回送修的藍色汽車，而與丈夫分開駕駛2輛車，行駛在李女前方的丈夫發現後方發生車禍才趕緊回頭，先抱出兒子在路邊待援，一面安撫一度受困車內的李女。1歲半大男童當時雖坐在駕駛座後方的安全座椅上，疑因頭部前後劇烈甩動，頸部瘀青、頸椎脆弱受傷，送往台南醫院新化分院急救，仍宣告不治。

據了解，送往台南市立安南醫院的肇事者38歲陳姓男子， 臉部及肢體多處擦傷， 胸部挫傷，檢查後已離院，22歲戴姓男子左膝臏骨開放性骨折，已完成手術，目前住院治療，傷勢穩定。

警方說，由於藍車、白車駕駛仍住院中，尚未進行偵訊。詳細案情、肇事原因仍待釐清，檢警將於18日下午進行相驗，涉嫌酒駕的陳姓男子被警方先依公共危險罪嫌等移送台南地檢偵辦。