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沙鹿醉駕駛「撞3行人釀2死」還找人頂罪　家屬怒：不值得原諒

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▲蕭男酒駕直撞3行人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲蕭男酒駕直撞3行人，消防人員到場緊急救護。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

13日凌晨5點多，沙鹿區平等路前發生酒駕肇逃案件，一名蕭姓駕駛酒後開車，由平等路西往東直行行駛，因一時恍神撞上路旁69歲王姓、70歲顏姓、68歲楊姓3名行人，而王姓老翁、楊姓老翁送醫傷重經插管治療後皆不幸身亡，顏翁仍在住院觀察中。顏翁家屬也透過臉書發文，直指：「酒駕無法原諒、也不值得原諒！」

台中市消防局13日凌晨5點52分獲報車禍救護，到場見1男意識昏迷、後腦撕裂傷、口鼻出血，及其他2名傷者倒臥在地，立即請求派遣人協助送醫，並通報警方到場。

經警方調查，蕭男肇事後，還另找陳姓男子意圖頂替酒駕罪行，警查出蕭男才是肇事者，並測出蕭男酒測值達0.51，16日經檢察官複訊蕭男後交保，已送交通大隊分析，釐清事故原因。

遭撞顏翁家屬透過臉書痛心發文：「酒駕撞傷（死）人，這種新聞天天都有，但我沒有想過這樣的事會發生在我家人身上」，指出因撞擊力道大，造成顏翁頸椎受傷、四肢無法動彈，經過檢查沒有骨折內出血，但頸椎神經受創要手術 ，「但這對我們來說這已經是不幸中的大幸了，因其他兩位同行的阿北沒有逃過死劫分別辭世了。」

文中更提到，「可惡的是當天酒駕又肇逃的人還找人頂罪，但警察跟他說你知道現在有兩個人有生命危險嗎？他知道事態嚴重才肯承認，事發至今只有肇事者的媽媽說要來探望，但是我們拒絕了，因為探望無濟於事，並沒有道歉，但道歉也不需要，因為無法原諒，也不值得原諒。」

家屬文中最後寫到，「如果你身邊有愛喝酒的朋友，拜託不要讓他酒後駕車，破碎的家庭，失去的生命，誰也喚不回賠不起，寫得鉅細靡遺，是希望大家可以感同身受破碎的不會只有受害者的家庭，肇事者的家人一樣深受其害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：台中,沙鹿,酒駕

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