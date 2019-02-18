快訊／台南1歲半男童斷頸慘死！酒駕男「我知道錯了」7萬元交保

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南新化17日傍晚發生3車追撞事故，導致1歲半男童斷頸慘死。警方調查後，初步研判白色轎車疑似超車不當釀禍，但遭追撞的黑色轎車陳姓駕駛酒測值也高達1.27毫克，全案分別依過失致死、公共危險罪偵辦。檢方稍早訊問後，認為陳男沒有串證逃亡之虞，諭知7萬元交保。

根據警方調查，當時白色轎車與黑色轎車同樣往新化方向，但白車超車不當追撞，導致黑車遭撞後衝入百公尺外的田裡，白車則噴到對向車道，撞上另一輛藍色自小客車。警消獲報抵達時，發現藍色、白色自小客車車頭幾乎全毀，藍車內一名李姓女子受困，但爸爸率先將1歲半男童抱出車外待援。

▲台南市新化發生嚴重車禍，藍色、白色自小客車車頭全毀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫護人員到場後，發現男童頸部瘀青、頸椎脆弱受傷，已無呼吸心跳，立刻電擊進行CPR，將人送往新化醫院，但經1小時搶救，仍宣告不治。後續婦人也在協助下順利脫困，意識清楚，但腿部有骨折狀況。

警方指出，李女和1歲半兒子是車禍中最無辜的受害者，因為李女只是領回送修的藍色汽車，與丈夫分駕2車一前一後行駛，不料突遭對向車道噴飛追撞，嚇得後車的丈夫趕緊下車救出兒子，同時安撫受困車內的妻子。

▲酒駕的陳男被警方依公共危險罪送辦，檢方複訊後諭知7萬元具保。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，涉嫌酒駕的38歲陳姓男子是瀝青工人，他向警方供稱，17日放假去朋友家聚會喝酒，4個多小時喝了半罐58高粱酒，不料開車途中突遭追撞，當場失控往路旁衝去，不清楚為何會發生車禍，「但我知道我喝酒，我有錯」。

台南地檢署檢察官施胤弘表示，男童雖有乘坐安全座椅，但由於車禍撞擊力道猛烈，即便當下沒從座椅摔出，也因「甩鞭效應」導致下頸部骨折身亡。至於另外2名駕駛，檢方目前尚未訊問，後續將待綜合全部事證，才會送車禍鑑定釐清責任歸屬。

警方指出，從目前跡證來看，初步認定白車變換車道不當，是這起連環車禍的第一肇因，但酒駕車也有連帶責任，可能都涉及過失致死罪嫌，但酒駕的陳男又涉公共危險，肇責比例須有待交安委員會鑑定。

▲藍車上的母子無辜挨撞，害1歲半男童枉死。

▲台南地檢署檢察官施胤弘指出，男童是因車禍撞擊力過大，受到「甩邊效應」影響，才會頸骨骨折致死。