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社會 社會焦點 保障人權

表兄弟酒駕超車遭西瓜刀追砍　報警先吹氣0.35公共危險送辦

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記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一對表兄弟酒後騎車雙載，在行駛間與一名騎機車男子因超車爆糾紛，男子情緒不滿，從置物箱內拿出西瓜刀揮砍劃傷2人後逃逸，事後表兄弟酒駕到派出所報案，經警方酒測表哥達0.35毫克，依公共危險罪送辦，再根據監視器循線找到砍人男子，依傷害罪送辦。

▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，到派出所報案時，先被依公共危險罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，到派出所報案時，先被依公共危險罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼表兄弟手臂遭持西瓜刀劃傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，到派出所報案時，先被依公共危險罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

周姓（30歲）、王姓男子兩名表兄弟，18日晚間8時許，在新北市板橋區騎機車雙載，行經三民路時，與莊姓男子（25歲）因超車問題引發行車糾紛，雙方在三民路一段31巷前起口角，周男仗著酒氣辱罵莊男，此舉讓莊男相當不爽，立刻從置物箱中取出一把西瓜刀，朝表兄弟揮砍，過程中將2人劃傷，隨即騎車逃逸。

周姓男子載著表弟王男負傷到派出所報案，受理警員聞到濃濃酒味，對他進行酒測，酒測值高達0.35毫克，將周男依公共危險罪移送；事後警方調閱相關監視器，鎖定莊姓男子，20日上午11時，將他約談到案，訊後依傷害罪送辦。

▲▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，到派出所報案時，先被依公共危險罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，事後友人在臉書尋求行車記錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼表兄弟酒駕雙載與人行車糾紛，遭持西瓜刀劃傷，到派出所報案時，先被依公共危險罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：板橋,酒駕,行車糾紛

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