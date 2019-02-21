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台灣成亞洲首通過同婚的國家　國民黨：應維持《民法》原樣不輕易更動

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▲▼婚姻平權音樂會,1210同志大遊行,同性婚姻平權（圖／記者李毓康攝）

▲1210同志大遊行。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》已於21日通過，台灣將成為亞洲第一個可以同性結婚的國家。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，國民黨認為，各方立場與意見尚有歧異，且互有堅持的情況下，應維持《民法》原樣不輕易更動，兼顧去年11月24日公民投票結果的效力與106年5月24日司法院釋憲的精神。

至於《司法院釋字第748號解釋施行法》草案內容部分，國民黨認為，仍須充分參酌各方意見，待行政院版本完整提出，並送交立法院後，國民黨立法院黨團將召開黨團大會進行討論。

台灣將成為亞洲第一個可以同性結婚的國家，引起日本媒體《朝日新聞》關注。政院版同婚草案內容規定年滿18歲以上可適用本法，詳述同志可以結婚、繼承、繼親收養等，專法並自5月24日起實施。草案內容大多準用民法相關規定，但包含共同收養、跨國婚姻等議題尚未詳細規定，法務部長蔡清祥表示，目前先求踏出第一步、符合釋憲規定，法律是要逐步解決問題的。

民進黨推動同婚專法，在國民黨人士看來恐怕對選情有傷，據媒體報導，黨務人士表示，民進黨支持同婚立場鮮明，總統蔡英文也曾發表過支持同婚的論述，此舉恐引發深綠支持者反彈。

媒體報導指出，黨務人士透露，黨內有少部分聲音支持同婚或反同立場，但黨中央從未有任何具體主張，希望能針對議題多與社會溝通，取得最大共識，因此評估全案對藍營選情衝擊有限。

▲▼國民黨中央發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中央發言人歐陽龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：同婚專法,司法院釋字第748號解釋施行法,行政院,挺同,反同,國民黨

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