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工人酒駕肇事找同事頂罪　他反悔向警自首「不是我開的」

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▲▼張姓工人酒駕擦撞機車，擔心挨罰找同事頂罪，同事反悔向警方自首「車不是我開的」，2人均遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張姓工人酒駕擦撞機車，擔心挨罰找同事頂罪，同事反悔向警方自首「車不是我開的」，2人均遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名工人中午用餐時喝了2瓶啤酒，返回工地時，不慎在路上與機車發生擦撞，擔心酒駕受罰，趁警方未到場前，找來同事頂罪，同事依法接受酒測，簽二聯式酒測單時，向警方自首「車不是我開的」，這時工人才坦承肇事，經酒測為0.32毫克，訊後依公共危險罪、偽造文書罪移送法辦。

18日下午2時許，張姓男子（23歲）在新北市板橋區工地工作，在中午用餐期間，喝了2瓶玻璃瓶裝啤酒，隨後開車要返回工地上班，卻在快到工地前的文化路、民生路口，與一輛機車發生擦撞意外，造成騎士與乘客擦挫傷，路人見狀打電話報警。

▼警方調閱監視器找出誰是肇事者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張姓工人酒駕擦撞機車，擔心挨罰找同事頂罪，同事反悔向警方自首「車不是我開的」，2人均遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男擔心酒駕挨罰，步行至100公尺處工地，懇求謝姓男同事（31歲）到場頂替；警方到場後，依法進行酒測，謝男經酒測值為0，在簽署酒測單第二聯時，覺得不該違法頂替，於是向警方自首「車不是我開的」，這時張男才坦承他才是肇事車主，隨即對他進行酒測，酒測值為0.32毫克，警方將2人帶回偵訊。

為了釐清事實，警方調閱監視器影像，並聯絡報案人，請他描述肇事者穿著及外貌特徵，張男均符合報案人所描述，訊後將張、謝二人依公共危險罪、偽造文書罪移送法辦。

▼張姓工人酒駕擦撞機車，車身明顯擦撞痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張姓工人酒駕擦撞機車，擔心挨罰找同事頂罪，同事反悔向警方自首「車不是我開的」，2人均遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼被撞的機車外觀受損。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張姓工人酒駕擦撞機車，擔心挨罰找同事頂罪，同事反悔向警方自首「車不是我開的」，2人均遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：酒駕,頂罪,自首

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