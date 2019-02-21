川普討加州高鐵經費諷「比築牆貴」　州長紐森批政治報復

▲一旦高鐵計畫未能達成進度或無法完工，聯邦政府有權追回或停止經費的撥付。（圖／wikipedia）

國際中心／綜合報導

白宮19日宣布，將向加州追討聯邦政府所提供的35億美元高鐵經費，民主黨加州州長紐森（Gavin Newsom）氣憤的表示，「這明顯是川普總統的政治報復，我們不會放任。」美國總統川普遭到16州聯名控告後，隨即在推特發文，批評加州「浪費數十億美元在無望的高鐵計劃」，這項「花費已破世界紀錄」的計畫還不停追加經費，且比起「迫切需要」的邊境圍牆貴上幾百倍。

根據CNN報導，加州是美國人口最多的州，因為築牆爭議和高鐵計畫與聯邦政府衝突日漸劇烈。紐森表示，加州檢察總長前腳才因築牆問題控告川普，隔天美國運輸部就追討並取消高鐵的高額經費，「加州為首的16個州挑戰總統可笑的國家緊急狀態命令，過不到24小時就遇到這種威脅，這絕不是巧合。」，不會坐視川普的政治報復。

▲紐森指控運輸部收回加州高鐵經費是川普的政治報復。（圖／路透）

川普政府19日表示將取消提供給加州高鐵的9.29億美元（約新台幣289億元）聯邦補助金，理由是洛杉磯至舊金山的鐵路項目「未能達成合理進度」，也將追討已經花費的25億美元（約新台幣777億元）經費。

舊金山至洛杉磯高鐵預計將花費770億美元（約新台幣2.4兆元），較最初估算增加1倍，比川普向國會要求的57億美元（約新台幣1772億元）築牆預算高出13倍。上周，加州表示要縮減770億美元的鐵路計畫，聲稱這個版本「太過花錢」且「太花時間」，無法按照原定計畫進行。

《美聯社》指出，加州與聯邦政府的協議中，提到一旦高鐵計畫未能達成進度或無法完工，聯邦政府有權追回或停止經費的撥付，一旦運輸部決定追回經費，將可能從加州其他交通計畫的經費中扣除。白宮要求加州政府須在3月5日前正式回應如何處理高鐵問題。