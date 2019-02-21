逃離戰火從敘利亞搬到加拿大　一場火災…母親痛失7孩不斷喊名

▲大火吞噬了住處。（圖／翻攝自gofundme網站）



國際中心／綜合報導

來自敘利亞的一個大家庭2017年前往加拿大，母親考塞爾（Kawthar Barho）與老公還有7名孩子展開新生活，躲開了戰火的摧殘。然而，這家人位於哈利法克斯（Halifax）的住處19日上午發生火災，考塞爾雖然沒有受傷，卻一次痛失7名孩子，最小的只有4個月大。

CNN報導，考塞爾與家人來自敘利亞，2017年成功抵達加拿大避難，當時他們來到機場時，還有一群人接機並熱烈歡迎，手中揮舞著楓葉的標誌。然而，大火19日吞噬了他們，父親試圖救出孩子而受到重傷，母親雖然沒有受傷，但聽聞孩子喪生後情緒崩潰。

▲ 考塞爾與家人剛來到加拿大時的歡迎影片。

長期幫助難民的組織HEART Society一直支持這個家庭，成員霍恩（Natalie Horne）表示，考塞爾很難接受悲劇發生，「她只是不斷重複小孩們的名字，又說想看到他們。」死亡的7名孩子中，最年長的為15歲，最小的僅4個月大。

鄰居伯特（Danielle Burt）回憶事發經過時，她先是聽到巨響，接著是女人在尖叫，她跑到窗邊確認狀況，火勢一度相當猛烈，「事情發生得太快了。」

協會則透過臉書傳達哀悼，「過去1年半的時光，孩子們可以享受生活，能夠上學、騎腳踏車、游泳、交朋友、在庭院奔跑、慶生、在走廊跟鄰居玩耍，他們喜歡每分鐘。而我們似乎無法再聽到他們的笑聲，感受他們的擁抱。」

考塞爾預計之後搬家，朋友則建立募款頁面，目前籌到近40萬美元。另一名鄰居梅利莎（Melissa Hawks）說，這位母親失去了所有的孩子，「我希望她知道，社區與她站在一起。期盼隨著時間的推移，她能夠再次堅強。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）過往都是表現出歡迎難民的立場，他透過推特致哀，孩子太快被帶走，任何言語都無法形容這樣的傷痛。