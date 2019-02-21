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起床第一件事「滑手機」被媽媽罵　9歲女童皮帶勒頸上吊亡

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▲▼一起床就玩手機被媽媽罵，9歲女童上吊自殺。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Vega）

▲ 鄰居表示，9歲的海文總是面帶微笑。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Vega）

國際中心／綜合報導

美國紐約發生一起「科技冷漠」引發的悲劇，一名9歲女童長期沉迷智慧型手機，日前一早醒來的第一件事也是滑手機，因此被母親喝斥，「現在才一大早，不要看手機」。沒想到當天稍晚，女童就被家人發現在家中上吊身亡。

《紐約郵報》17日報導，住在布朗克斯河（Bronx River）附近的一名母親珍妮佛（Jennifer Vega）16日中午發現，她最小的女兒海文（Heaven Vega）倒臥在臥室裡，已經沒有生命跡象。根據警方說法，海文在頸部繫上一條皮帶，在床上上吊自殺。

警方消息人士及附近居民透露，這對母女當天稍早才因為海文過度使用手機的問題發生爭執。一名不願透露姓名的鄰居表示，「現在所有的孩子手中都有一支手機，一直在看YouTube。顯然，女孩起床之後想用手機看YouTube，但母親告訴她，『不行，現在還太早。』」

她們的鄰居佐拉伊達（Zoraida Irizarry）表示，珍妮佛悲痛欲絕，因為這場悲劇自責萬分，「我無法想像這位母親現在的處境。我的一位友人和珍妮佛談過，而珍妮佛說，這都是她的錯。」她透露，「我可以隔著牆壁聽到他們的聲音。昨天早上，我聽到他們家的大女兒在喊她妹妹，本來聲音很正常，然後她的聲音突然變得很大，開始尖叫。」

一名消息人士稱，珍妮佛發現女兒後馬上撥打911；在醫護人員趕到以前，海文的其中一名哥哥也不斷為她做CPR。海文隨後被緊急送往聖巴納巴斯醫院（St. Barnabas Hospital），但最終仍不幸身亡；目前還不清楚她是否有留下遺書。

同住一棟公寓的鄰居說明，海文是4名兄弟姐妺中年紀最小的；他們經常一起坐在走廊上，目不轉睛的盯著手機。佐拉伊達則表示，「我不明白。海文總是面帶微笑，我只看過她快樂的樣子。」

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關鍵字：科技冷漠,手機成癮,自殺,北美要聞

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