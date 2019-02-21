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川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

將在越南登場的第二回合世紀無核化談判「川金二會」倒數一周，美國總統川普（Donald Trump）表示，他也希望解除對北韓的經濟制裁，但在此之前，雙方必須達成對彼此都有意義的結果；同時預告，他與北韓領導人金正恩未來還有機會見面。

川普當地時間20日在白宮橢圓形辦公室受訪時表示，「北韓是否願意棄核」至今仍是個問題，但金正恩希望自己「有所作為」。川普也提到，「我希望我能夠解除美國對北韓的制裁。但為了做到這一點，我們必須做一些對雙方有意義的事情。就算事情有了進展，我也不會感到驚訝。我們已經取得了很大的進步。」

川普補充，他不認為河內的峰會將是他與金正恩的最後一次會晤。他也表示，「我不認為他們不願意放棄核武。金正恩很清楚，如果北韓這麼做，就會得到長遠的經濟效益。」

然而，川普的言論與美國情報機構的說法相左。美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）1月向參議院提交全球威脅評估報告（Worldwide Threat Assessment）時表示，金正恩不太可能解除武裝，「因為（北韓）領導人認為，核武對他的政權來說是至關重要的存在。」

南韓總統特別顧問文正仁上周則向《彭博》表示，金正恩已同意關閉位於平壤北部山區的寧邊原子能研究中心，也允許對該中心進行檢驗。儘管平壤當局過去曾做出類似的承諾，也曾違背這些承諾，關閉寧邊核設施仍將成為川普在削減北韓核武方面取得的第一個真正的勝利。

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