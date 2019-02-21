夫買保險買上床！　妻「慢半拍」告不成女業務

▲男子買保險與業務員發生婚外情。上為示意圖，與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／桃園報導

桃園一名吳姓男子因投保壽險而結識張姓女保險員，2人互看對眼、相談甚歡，進而發展出婚外情，還曾多次出入汽車旅館。吳男妻子發現兩人姦情後，卻隔了1年多才對張女提告妨害家庭，檢察官認為已超過告訴時效，因此以不起訴處分。吳妻不服，聲請再議遭駁回，她事後改由聲請交付審判，法官再度駁回。

判決書指出，吳男4年多年前投保壽險而張女發展出婚外情。2015年底吳妻發現2人姦情後，曾致電保險公司要求更換業務保險員，卻遲至2017年6月12日才對張女提告妨害家庭。

檢察官偵辦時，張女表示，吳妻早就知道此事，但卻拖了1年多才提告，已經超過告訴時效，而檢察官也認同張女之訴，因此以不起訴處分。吳妻事後不服聲請再議遭到駁回，她則改由聲請交付審判。

法官審理時，傳喚張女保險公司的上司，他則證稱確實有接到吳妻電話要求更換保險業務員，但僅是希望吳男與張女少見面。法官因此認定吳妻當時應是僅懷疑丈夫外遇，否則何需迂迴要求更換業務員，而非提出告訴，再加上吳妻提出告訴時間已超過1年，因此駁回她的交付審判聲請。



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