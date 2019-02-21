廟會鞭炮飛入陽台「衣服燒成灰」　網驚：根本蓄意謀殺！

▲廟會鞭炮飛入宅險釀災。（圖／翻攝臉書爆料公社）

地方中心／高雄報導

廟會放鞭炮增添熱鬧氣氛是常有的事，但稍有不慎很有可能會釀成大災禍。高雄仁武區一名網友就在臉書《爆料公社》PO文表示，21日上午家中附近廟會放鞭炮，不料鞭炮卻飛入家中陽台，導致曬在陽台的衣服起火燃燒，所幸網友弟弟及時發現，趕緊將火撲滅才沒釀災。許多網友見狀嚇壞，紛紛留言怒罵「這根本蓄意謀殺！」、「真的很可怕...好險沒事」。

該名網友21日上午10時許在臉書上PO出照片，並發文表示「請問今早經過仁武八德西路熱鬧的廟會，你們放鞭炮差點把我們家燒了你知道嗎？」照片中可以看見，曬在陽台外的衣物全被燒成灰燼，連擺放在外的臉盆也不堪高溫被燒的變形，所幸網友弟弟因感冒待在家中及時發現撲滅火勢，讓他嚇得直呼「還好我弟在家」。

文章一出，網友見狀紛紛建議原PO報警處理，但也有網友表示「一定有人會說：一年才幾次欸這是傳統習俗不能體諒一下嗎？」另外有網友分享相同經歷，稱家中洗衣機也曾因為廟會鞭炮飛進來，而整台燒掉。其餘網友見狀也紛紛怒罵「這根本蓄意殺人，還好及時發現」、「如果弄出人命是誰要負責？」

【更多新聞】

►酒客鬥毆成臨檢重點 闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

►影／父搭機回台見愛女最後一面 謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...