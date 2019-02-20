平溪6天燈墜落　遊客衣服著火尖叫…網歪樓：你的願望被駁回

突發中心／新北報導

遊客到平溪旅遊不可或缺的就是體驗放天燈，但有網友在臉書《爆料公社》貼出一段影片，表示天燈業者將6個天燈綁在一起供遊客施放，不料天燈一升空，竟變成一團火球快速墜落，火花還波及到一名女子，導致她衣服著火，業者見狀立即衝出拍掉火花，才沒釀成災禍。文章一出，立刻引起大批網友注意，紛紛留言表示「怎麼會6個綁一起，太危險！」，但也有人搞笑歪樓「願望被上天駁回了啦！」

▲6天燈綁一起升空變火球墜落。（圖／翻攝臉書爆料公社）



該名網友20日中午貼出文章寫道「本來是六個綁在一起，然後……杯具（悲劇）發生了。好驚恐的尖叫聲，很危險。」文末更無奈表示，如果這是不可避免的習俗，是不是能想辦法更環保安全一點。

▲天燈突然起火快速墜落。（圖／翻攝臉書爆料公社）

影片中可以看到，遊客在鐵道上施放天燈，天燈升起時，還可聽到歡呼聲。不料天燈卻突然著火墜落，而歡呼聲也變成驚恐的尖叫聲。該網友還提到，天燈墜落時，火花掉落在一名女子身上，導致衣服稍微著火，所幸天燈業者及時衝出拍掉火花，否則後果不堪設想。

▲火花波及一女子，一旁業者衝出拍掉。（圖／翻攝臉書爆料公社）

文章一出，許多網友紛紛留言怒罵「好好放天燈不行嗎？怎麼會綁在一起呢？」、「根本無知！」但也有民眾歪樓笑稱「這願望應該天理不容，被駁回了」、「許的願望太重了啦！」、「 可能有人許願交女朋友 天燈覺得辦不到 所以自燃吧」。

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