清新人妻不寡欲！產子「誰先到就誰的」　他綠光罩頂2年崩潰：娘家全知情

▲示意圖，男子私下調查後才發現綠帽被戴了2年。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

大陸中心／綜合報導

香港一名37歲的純情男經同事介紹認識30歲的清新女，2人交往後順利結婚，只是婚後2年妻子突然個性大變，她不斷以工作為藉口外出，一周在家的時間不到2天。更誇張的是，妻子生小孩時還是別的男人陪產，孩子生下隔天才知道，這時純情男突然從幸福婚姻中驚醒，一問之下才知道，其實女方家庭早就知道，2年來都活在謊言之中。

根據香港《壹週刊》，純情男跟清新女在2010年認識，雖然相差7歲，純情男卻認為遇到了理想對象，因為對方不僅行為舉止良好、愛運動、菸酒不沾，形象清新，2人也在交往3年後就步入禮堂。

▲阿可以為阿豆是個清新健康的女孩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

只不過幸福總是消失的措手不及。婚後男子發現老婆行蹤變得可疑，以「轉職當秘書」為由時常在中國大陸、港、澳三地出差，一周在家不到2天，還被人看到在路上與一名男子牽手逛街，最後甚至連孩子出生隔天才得知，陪產的是別的男人，根據了解，這位女子在產前曾說「「哪個先到(醫院)的，哪個便是我丈夫，我自己決定了！」

綠帽男這時才醒悟，原來妻子早就外遇，離婚後便開始私下調查，發現原本形象清新的前妻早已不復存在，不僅婚後跟一位老王男聯絡，還稱對方「老公」，誇張的是，女方一家人早就知道，幫忙瞞騙了2年，簡直就是「魔鬼家庭」。