一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

▲新光人壽小額終身壽險（又稱小額終老保險）保障內容。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

金管會保險局推出的政策保險小額終身壽險（也稱小額終老險）因每個人一生只限買1張，加上其特色「低保費、免體檢」及開放投保年齡15足歲至84歲，已成為許多保險經紀人公司、保險代理人公司為民眾規劃終身壽險的必備的1張保單，也確實為民眾省卻許多保費。

這一張保單目前只有13家壽險公司銷售，包括國泰、富邦、南山、三商美邦、中壽、台壽、新光、第一金人壽、台銀人壽、中華郵政人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、全球人壽。

保險內容基本上有傳統型終身壽險保額30萬元，及1年期傷害保險附約保額2萬元，保費比一般終身壽險最多便宜3成。保額的選擇通常為10萬為一個單位，最高只能選擇30萬，繳費年期有6、10、15、20年等多種選擇。理賠項目有身故或失能、祝壽保險金等。

▼13家壽險公司銷售小額終身壽險（又稱小額終老險）業績統計。（圖／記者李蕙璇製）

保險局官員表示，正在研擬增加小額終老保險的保額，目前小額終老保險的保額最高是30萬元，可望提高到50萬元。從開辦至今小額終老保單累積銷售前5大壽險公司，各別是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽與中國人壽。

▼詠昊保代董事長孫芳文。（圖／記者李蕙璇攝）

詠昊保險代理人公司董事長孫芳文表示，有推保障型保單的保經保代業務員幾乎都會建議民眾規劃壽險保單時，至少要搭配這一張30萬保額的小額終身壽險，再搭傳統的終身壽險保單，可以為保戶省些保費。對於保險局研擬提高保額也表支持，也希望能夠溯及既往讓之前已買這一張小額終身壽險的保戶，可以再多買保額。

小額終老保單特色：保額10-30萬。保費比傳統終身壽險便宜2~3成。最高投保年齡可達80歲以上。核保原則「免體檢」。

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