大甲媽遶境「撞期」白沙屯媽　信徒傷腦筋「6大差異報你知」

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標元宵節擲筊，確定9天遶境進香在4月7日晚間起駕。（圖／民眾提供）



突發中心／綜合報導

大甲媽遶境進香已成國際盛事，大甲鎮瀾宮19日舉行「筊筶起駕日期典禮」，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖決定今年的起駕日，最後確定將在4月7日晚上7時起駕，開啟為期9天的遶境活動。但有信徒發現，苗栗白沙屯媽祖也將在同天起駕，與大甲媽的遶境時間撞期，不少信徒見狀紛紛表示「天啊！該參加哪一個？」

▲▼大甲鎮瀾宮元宵節擲筊，確定9天的遶境進香在4月17日晚間起駕。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

19日是元宵節，大甲鎮瀾宮依照慣例擲筊請示媽祖起轎日期，晚上6點一到，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台中市副市長陳子敬等人均到場，廟方也準時進行遶境進香起駕日期「筊筶典禮」，並由顏清標擲筊請示媽祖，第1筊就擲出聖筊，確定為期9天的遶境進香活動，將在4月7日晚上10時起駕；而苗栗白沙屯媽祖也透過擲筊決定遶境時程，恰巧與大甲媽同日，不過會晚2、3個小時出發。

對此，許多信徒覺得很巧，有的還認為這也許就是媽祖的旨意，並紛紛表示「期待兩媽相遇」、「今年會不會出現兩媽一起遶境的畫面啊？」也有信徒猶豫該選擇哪個參加，「日期一樣實在讓人傷腦筋」、「天啊...分身乏術 我！！」。

兩地媽祖雖然遶境日撞期，但有6項差異可供信徒選擇要參加何地活動：一、大甲媽祖則是到嘉義奉天宮「遶境」，而白沙屯媽將會到北港朝天宮「進香」；二、大甲媽是由湄洲媽、四媽正爐媽及三媽副爐媽出巡，白沙屯媽則是由大媽代表出尋；三、大甲媽的行走路線會是先公布，而白沙屯媽則無法預知，全聽從媽祖旨意；四、大甲媽的神轎會由8人扛轎，白沙屯媽則是有4人與8人扛轎兩種方式；五、大甲媽吃全素，直到新港祝壽大典後才會開葷，而白沙屯媽則是出發前三天吃素或早齋，其餘時間無特別強制規定；六、大甲媽稱信徒為「隨喜香客」，而白沙屯媽則稱「香丁(燈)腳」。

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