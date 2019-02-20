民調落後韓國瑜　柯文哲：很正常，目前網路聲量就這樣

記者陳家祥／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》民調，若韓國瑜挑戰大位，對上欲爭取連任的總統蔡英文及人氣正旺的台北市長柯文哲，將領先2人至少7.4%；就算民進黨改派前行政院長賴清德參戰，仍難敵韓流。柯文哲20日受訪表示，這很正常，因為目前網路聲量就是這樣。

對於民調落後韓國瑜，柯文哲表示，民調還是這樣，在反映當時統計誤差範圍內還是可以計算，但是這樣，這民調是會一直移動，「現在離選舉還11個月，今天該做的事還是把它做好。」

另外，與韓國瑜都是剛當選民選首長，若都出來選的話，是否會有正當性不足？柯文哲說，上節目的時候有說過，韓國瑜讓我們實在大開眼界，推翻以前很多政治學教科書的規則，「所以是這樣，選舉就是人民投票，人民喜歡你也沒他辦法，很多東西就是take it easy，照我們的態度去做就好。」

而若韓國瑜不選的話你民調第一？柯文哲反問記者，「那你怎麼知道他不會選？」，接著表示，自己態度還是這樣，今天該做的事情把他努力做好，「考第一名條件是什麼？第二名要考比你差，你怎麼知道你對手是誰，所以把今天該做的事情做好就好。」

▲台北市長柯文哲出席無店面公會會員大會，理事長廖尚文陪同。（圖／記者林敬旻攝）